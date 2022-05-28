https://tr.sputniknews.com/20220528/turk-doktor-abdde-kiralik-katil-tutmus-1056760329.html
Türk doktor ABD’de kiralık katil tutmuş
Türk doktor ABD’de kiralık katil tutmuş
Amerika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalar yürüten Dr. Serhat Gümrükçü, 2018 yılında kiralık katil tutarak cinayete karışmak... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T08:10+0300
2022-05-28T08:10+0300
2022-05-28T08:10+0300
türkiye
doktor
abd
koronavirüs
kiralık katil
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Los Angeles merkezli “Enochian BioSciences”ın kurucu ortağı Dr. Serhat Gümrükçü (39) ve şirketin Bilgi Teknolojileri Direktörü Berk Eratay (35), Gregory Davis adlı bir kişinin öldürülmesi için kiralık katil tutmakla suçlanarak tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gregory Davis’in Vermont eyaletindeki evinden kaçırılarak öldürüldüğü ve cesedinin, 7 Ocak 2018’de kilometrelerce uzakta, elleri bağlı, başı ile göğsüne kurşun isabet etmiş halde bulunduğu belirtildi.Hürriyet'te yer alan habere göre, soruşturmanın ilk aylarında Jerry Banks ve Lee Ethridge isimli iki Amerikalı Davis’i kaçırıp cinayeti işlemek suçuyla tutuklanırken, son olarak Gümrükçü ve Eratay’ın da cinayete azmettirmekten tutuklandıkları kaydedildi. İki Türk’ün Davis ile ne tür bir ilişkileri olduğu henüz belirsiz. Çıkarıldıkları ilk duruşmada tutuklanan Türklerin, suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezası alması bekleniyor.ABD’de 2013’ten beri kanser ile enfeksiyon hastalıkları alanında hücre ve gen tedavisi araştırmaları yürüten Dr. Serhat Gümrükçü, son olarak koronavirüsü hücresel düzeyde yok edebilmeyi hedefleyen tedavi yöntemi sayesinde tıp dünyasında adını duyurmuştu.
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doktor, abd, koronavirüs, kiralık katil
Türk doktor ABD’de kiralık katil tutmuş
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Amerika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalar yürüten Dr. Serhat Gümrükçü, 2018 yılında kiralık katil tutarak cinayete karışmak suçlamasıyla tutuklandı.
Los Angeles merkezli “Enochian BioSciences”ın kurucu ortağı Dr. Serhat Gümrükçü (39) ve şirketin Bilgi Teknolojileri Direktörü Berk Eratay (35), Gregory Davis adlı bir kişinin öldürülmesi için kiralık katil tutmakla suçlanarak tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gregory Davis’in Vermont eyaletindeki evinden kaçırılarak öldürüldüğü ve cesedinin, 7 Ocak 2018’de kilometrelerce uzakta, elleri bağlı, başı ile göğsüne kurşun isabet etmiş halde bulunduğu belirtildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre
, soruşturmanın ilk aylarında Jerry Banks ve Lee Ethridge isimli iki Amerikalı Davis’i kaçırıp cinayeti işlemek suçuyla tutuklanırken, son olarak Gümrükçü ve Eratay’ın da cinayete azmettirmekten tutuklandıkları kaydedildi. İki Türk’ün Davis ile ne tür bir ilişkileri olduğu henüz belirsiz. Çıkarıldıkları ilk duruşmada tutuklanan Türklerin, suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezası alması bekleniyor.
ABD’de 2013’ten beri kanser ile enfeksiyon hastalıkları alanında hücre ve gen tedavisi araştırmaları yürüten Dr. Serhat Gümrükçü, son olarak koronavirüsü hücresel düzeyde yok edebilmeyi hedefleyen tedavi yöntemi sayesinde tıp dünyasında adını duyurmuştu.