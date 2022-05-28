https://tr.sputniknews.com/20220528/turkiye-uzay-ajansi-baskani-yildirim-yerli-uzay-aracimizin-tasarimi-hazir--1056760572.html

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Yerli uzay aracımızın tasarımı hazır

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Yerli uzay aracımızın tasarımı hazır

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, yerli uzay aracının tasarımının hazırlandığını belirterek, “Haziran sonu itibarıyla uzay aracının imalatı başlayacak”... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T09:12+0300

2022-05-28T09:12+0300

2022-05-28T09:15+0300

türkiye uzay ajansı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056665758_0:0:771:434_1920x0_80_0_0_17c2c4d47e56d13d35f1038a7a9efdba.jpg

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Ay’a ilk adımı atacak uzay aracının dizaynının bitmek üzere olduğunu, imalatın haziran sonunda başlayacağını söyledi. Uzay aracının üç aşamalı bir tasarım sürecinden geçtiğini ifade eden Yıldırım, “Yerli ve milli uzay aracında nihai tasarım safhasına gelmiş bulunuyoruz. Aracın tasarımı TÜBİTAK UZAY tarafından gerçekleştiriliyor. Yurt dışından kimseyle çalışılmadı, tamamen milli altyapı ile dizayn edildi.” dedi.'Hibrit motorda iyiyiz'YeniŞafak'ın haberine göre, tamamına yakınının yerli ve milli imkanlar ile geliştirileceği belirtilen uzay aracı için Delta-V ve TÜBİTAK UZAY’ın var gücüyle çalıştığını ifade eden Yıldırım, “Aracın uzayda hareket etmesini sağlayacak motoru yüzde 100 yerli olacak, tamamında ise toplamda yüzde 70 yerlilik hakim olacak. Uzay aracı 3 gün boyunca aya yolculuk edecek, burada yörünge rota düzeltmeleri illaki olacak. Navigasyon gibi bazı özellikler daha önce aya gitmiş ülkeler ile istişare edilip satın alınacak” dedi. Uzay aracının hibrit iticilere sahip olacağını, yani hem sıvı hem katı yakıtın birlikte kullanılacağını söyleyen Yıldırım, “Bu konuda dünyada yapılan örneklere göre çok iyi bir yerdeyiz. Hatta dünya lideriyiz desem abartmış olmam.” ifadelerini kullandı.'Mürettebat olmayacak'Ay'a gidecek aracın içerisinde mürettebat olmayacağını belirten Yıldırım, “İnsansız otonom ve gerektiğinde uzaktan kumanda edilebilen bir araç olacak uzay aracımız yaklaşık 2 buçuk ton olacak. İçinde çeşitli teçhizatlar, güç üniteleri, haberleşme cihazları, kameralar bulunacak ve tüm bunlar bir arabadan biraz daha büyük bir tasarımın içerisinde olacak. Uzay aracının içerisinde 50-60 kilo arasında bir kargo kapasitesi olacak. Bu rakam çok büyük bir rakam, Ay’a gidecek bir araçta bu kadar kargo kapasitesi olması dünya standartlarında iyi bir noktadır” dedi.'2029’da Ay'a yumuşak iniş'Türkiye’nin uzay çalışmalarına verilen ağırlık ile birlikte 2029 yılında Ay’a yumuşak iniş yapılacağını belirten Yıldırım, “Esas olan aya yumuşak iniş misyonunda yerli fırlatma sistemini ROKETSAN geliştirmiş olacak ve tam anlamıyla fırlatmasından uzayda hareket etmesine ve Ay’a inişine kadar her şeyiyle milli bir uzay görevi gerçekleştirilecek” diye konuştu.Yıldırım, Milli Uzay Projesi kapsamında bu uzay adımlarının atılmasının önemine dikkat çekerek, “Bugün bu uzay çalışmalarını yapmazsak yarın Türkiye daha geri kalmış bir ülke olacaktır. Çünkü gelişmiş ülkelere baktığınızda hepsinin uzayda gücü vardır. Uzay hukuku diye bir alan gelişiyor ve herkes oradaki yerini iddia etmeye başladı. Eğer orada olamazsanız bu hakların hiçbirinden hak isteyemezsiniz ve bu nimetlerden faydalanamazsınız” değerlendirmesini yaptı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye uzay ajansı