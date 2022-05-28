Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220528/vaka-sayisi-ust-uste-ikinci-kez-binin-altinda-1056771724.html
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi. Dün ise 940 vaka tespit edilmişti. Vaka... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T20:17+0300
2022-05-28T20:22+0300
vaka
koronavirüs
koronavirüs
maskesiz
maske
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055235467_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_38d11d3764c11396726fd0807f348d5f.jpg
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1104 oldu.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 719 bin 809 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/vaka-sayisi-2-gun-sonra-yeniden-binin-uzerinde-1056643693.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055235467_88:0:736:486_1920x0_80_0_0_9b332e6a58fba68ea4c439049d3dfdc9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vaka, koronavirüs, maskesiz, maske

Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında

20:17 28.05.2022 (güncellendi: 20:22 28.05.2022)
© AAAlmanya, koronavirüs
Almanya, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi. Dün ise 940 vaka tespit edilmişti. Vaka sayısının bir gün daha binin altında olması durumunda toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalkacak.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1104 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 719 bin 809 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Kovid-19 kaynaklı koku kaybına A vitamini damlası çözüm olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
KORONAVİRÜS
Vaka sayısı 2 gün sonra yeniden binin üzerinde
24 Mayıs, 20:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала