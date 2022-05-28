https://tr.sputniknews.com/20220528/vaka-sayisi-ust-uste-ikinci-kez-binin-altinda-1056771724.html

Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında

Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi. Dün ise 940 vaka tespit edilmişti. Vaka... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T20:17+0300

2022-05-28T20:17+0300

2022-05-28T20:22+0300

vaka

koronavirüs

koronavirüs

maskesiz

maske

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 138 bin 752 Kovid-19 testi yapıldı, 966 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1104 oldu.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 719 bin 809 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

https://tr.sputniknews.com/20220524/vaka-sayisi-2-gun-sonra-yeniden-binin-uzerinde-1056643693.html

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