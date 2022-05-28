https://tr.sputniknews.com/20220528/welt-am-sonntag-alman-hukumeti-son-haftalarda-kieve-silah-sevkiyatlarini-en-aza-dusurdu-1056773573.html
Welt am Sonntag: Alman hükümeti son haftalarda Kiev’e silah sevkiyatlarını ‘en aza’ düşürdü
Welt am Sonntag: Alman hükümeti son haftalarda Kiev’e silah sevkiyatlarını ‘en aza’ düşürdü
Alman Welt am Sonntag gazetesi, ülke yönetiminin son 9 haftada Kiev’e silah sevkiyatlarını ‘en aza’ düşürdüğünü yazdı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T21:56+0300
2022-05-28T21:56+0300
2022-05-28T21:57+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
ukrayna krizi
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056078882_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ef97ac86f5371a08d66169f4ff293ef4.jpg
Alman Welt am Sonntag gazetesinin elindeki belgelere dayandırdığı habere göre Alman hükümeti, martın sonlarından bu yana Kiev’e hafif silahlarının sevkiyatları ‘önemli ölçüde’ gerçekleştirilmedi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz şimdiye kadar Ukrayna ordusuna ek eğitim olmaksızın kullanabileceği eski Sovyet silahlarının tedariki karşılığında Doğu Avrupa ülkelerine yeni tip Alman silahları sağlama sözü vererek Ukrayna’ya doğrudan ağır silah sevkiyatları yapmayı reddediyordu.Ancak Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ABD’nin daveti üzerine Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde düzenlenen toplantıda hava savunma amaçlı kullanılan Gepard uçaksavar sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesine onay verdiğini açıkladı. Ukrayna askerleri şu anda Almanya’da söz konusu sistemlerin kullanımı ile ilgili eğitim görüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056078882_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ddf2b070cb533d928772887bba972711.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
olaf scholz, ukrayna krizi, silah
Welt am Sonntag: Alman hükümeti son haftalarda Kiev’e silah sevkiyatlarını ‘en aza’ düşürdü
21:56 28.05.2022 (güncellendi: 21:57 28.05.2022) Abone ol
Alman Welt am Sonntag gazetesi, ülke yönetiminin son 9 haftada Kiev’e silah sevkiyatlarını ‘en aza’ düşürdüğünü yazdı.
Alman Welt am Sonntag gazetesinin elindeki belgelere dayandırdığı habere göre Alman hükümeti, martın sonlarından bu yana Kiev’e hafif silahlarının sevkiyatları ‘önemli ölçüde’ gerçekleştirilmedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz şimdiye kadar Ukrayna ordusuna ek eğitim olmaksızın kullanabileceği eski Sovyet silahlarının tedariki karşılığında Doğu Avrupa ülkelerine yeni tip Alman silahları sağlama sözü vererek Ukrayna’ya doğrudan ağır silah sevkiyatları yapmayı reddediyordu.
Ancak Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ABD’nin daveti üzerine Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde düzenlenen toplantıda hava savunma amaçlı kullanılan Gepard uçaksavar sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesine onay verdiğini açıkladı. Ukrayna askerleri şu anda Almanya’da söz konusu sistemlerin kullanımı ile ilgili eğitim görüyor.