https://tr.sputniknews.com/20220528/welt-am-sonntag-alman-hukumeti-son-haftalarda-kieve-silah-sevkiyatlarini-en-aza-dusurdu-1056773573.html

Welt am Sonntag: Alman hükümeti son haftalarda Kiev’e silah sevkiyatlarını ‘en aza’ düşürdü

Welt am Sonntag: Alman hükümeti son haftalarda Kiev’e silah sevkiyatlarını ‘en aza’ düşürdü

Alman Welt am Sonntag gazetesi, ülke yönetiminin son 9 haftada Kiev’e silah sevkiyatlarını ‘en aza’ düşürdüğünü yazdı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T21:56+0300

2022-05-28T21:56+0300

2022-05-28T21:57+0300

ukrayna krizi

olaf scholz

ukrayna krizi

silah

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Alman Welt am Sonntag gazetesinin elindeki belgelere dayandırdığı habere göre Alman hükümeti, martın sonlarından bu yana Kiev’e hafif silahlarının sevkiyatları ‘önemli ölçüde’ gerçekleştirilmedi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz şimdiye kadar Ukrayna ordusuna ek eğitim olmaksızın kullanabileceği eski Sovyet silahlarının tedariki karşılığında Doğu Avrupa ülkelerine yeni tip Alman silahları sağlama sözü vererek Ukrayna’ya doğrudan ağır silah sevkiyatları yapmayı reddediyordu.Ancak Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ABD’nin daveti üzerine Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde düzenlenen toplantıda hava savunma amaçlı kullanılan Gepard uçaksavar sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesine onay verdiğini açıkladı. Ukrayna askerleri şu anda Almanya’da söz konusu sistemlerin kullanımı ile ilgili eğitim görüyor.

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olaf scholz, ukrayna krizi, silah