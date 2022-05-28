Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220528/welt-am-sonntag-alman-hukumeti-son-haftalarda-kieve-silah-sevkiyatlarini-en-aza-dusurdu-1056773573.html
Welt am Sonntag: Alman hükümeti son haftalarda Kiev’e silah sevkiyatlarını ‘en aza’ düşürdü
Welt am Sonntag: Alman hükümeti son haftalarda Kiev’e silah sevkiyatlarını ‘en aza’ düşürdü
Alman Welt am Sonntag gazetesi, ülke yönetiminin son 9 haftada Kiev’e silah sevkiyatlarını ‘en aza’ düşürdüğünü yazdı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T21:56+0300
2022-05-28T21:57+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
ukrayna krizi
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056078882_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ef97ac86f5371a08d66169f4ff293ef4.jpg
Alman Welt am Sonntag gazetesinin elindeki belgelere dayandırdığı habere göre Alman hükümeti, martın sonlarından bu yana Kiev’e hafif silahlarının sevkiyatları ‘önemli ölçüde’ gerçekleştirilmedi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz şimdiye kadar Ukrayna ordusuna ek eğitim olmaksızın kullanabileceği eski Sovyet silahlarının tedariki karşılığında Doğu Avrupa ülkelerine yeni tip Alman silahları sağlama sözü vererek Ukrayna’ya doğrudan ağır silah sevkiyatları yapmayı reddediyordu.Ancak Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ABD’nin daveti üzerine Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde düzenlenen toplantıda hava savunma amaçlı kullanılan Gepard uçaksavar sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesine onay verdiğini açıkladı. Ukrayna askerleri şu anda Almanya’da söz konusu sistemlerin kullanımı ile ilgili eğitim görüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056078882_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ddf2b070cb533d928772887bba972711.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
olaf scholz, ukrayna krizi, silah

Welt am Sonntag: Alman hükümeti son haftalarda Kiev’e silah sevkiyatlarını ‘en aza’ düşürdü

21:56 28.05.2022 (güncellendi: 21:57 28.05.2022)
© AAAlmanya - bayrak
Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Alman Welt am Sonntag gazetesi, ülke yönetiminin son 9 haftada Kiev’e silah sevkiyatlarını ‘en aza’ düşürdüğünü yazdı.
Alman Welt am Sonntag gazetesinin elindeki belgelere dayandırdığı habere göre Alman hükümeti, martın sonlarından bu yana Kiev’e hafif silahlarının sevkiyatları ‘önemli ölçüde’ gerçekleştirilmedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz şimdiye kadar Ukrayna ordusuna ek eğitim olmaksızın kullanabileceği eski Sovyet silahlarının tedariki karşılığında Doğu Avrupa ülkelerine yeni tip Alman silahları sağlama sözü vererek Ukrayna’ya doğrudan ağır silah sevkiyatları yapmayı reddediyordu.
Ancak Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ABD’nin daveti üzerine Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde düzenlenen toplantıda hava savunma amaçlı kullanılan Gepard uçaksavar sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesine onay verdiğini açıkladı. Ukrayna askerleri şu anda Almanya’da söz konusu sistemlerin kullanımı ile ilgili eğitim görüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала