https://tr.sputniknews.com/20220528/zaharova-abd-ukraynayi-tahil-rezervlerinden-yoksun-birakarak-ulkede-gida-krizi-tetikliyor-1056768075.html

Zaharova: ABD, Ukrayna'yı tahıl rezervlerinden yoksun bırakarak ülkede gıda krizi tetikliyor

Zaharova: ABD, Ukrayna'yı tahıl rezervlerinden yoksun bırakarak ülkede gıda krizi tetikliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ukrayna'yı tahıl rezervlerinden yoksun bırakarak bu ülkede gıda krizini tetiklediğini belirtti. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T16:37+0300

2022-05-28T16:37+0300

2022-05-28T16:37+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

tahıl

gıda krizi

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Zaharova’nın konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, ABD’nin Ukrayna'yı tahıl rezervlerinden yoksun bırakarak bu ülkede gıda krizine yol açtığı, Rusya’nın ise ileride de gıda ve diğer ürünleri iyi niyetle tedarik etmeye sürdürmeyi planladığı ifade edildi.ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) 2.5 ay içinde ‘gıda krizini önlemek’ amacıyla güya Afrika ve Ortadoğu ülkelerine göndermek üzere Ukrayna'dan 20 milyon ton tahıl çıkarmayı planladığına dikkat çeken Zaharova, “Ancak fiiliyatta tahıl Avrupa’daki depolara taşınıyor. Tahılın Almanya, Polonya, Litvanya, Romanya ve Bulgaristan'daki varış noktalarına teslimatı için demiryolu, karayolu ve nehir rotaları oluşturuluyor” bilgisini verdi.‘Rusya, küresel gıda pazarında sorumlu bir katılımcı olmaya devam ediyor’Rus diplomat, “Tarım ürünleri, gübre, enerji ve diğer kritik ürünlerin ihracat teslimatları ile ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerimizi titizlikle yerine getirmeye devam etmek niyetindeyiz. Dünyanın çeşitli bölgelerinin sosyoekonomik istikrarını sağlamak için bu tür teslimatların öneminin farkındayız” vurgusunu yaptı.Zaharova ayrıca gıda pazarındaki mevcut olumsuz eğilimlerin ana katalizörünün küresel lojistik ve ulaştırma altyapısı alanında bağların kopmasına yol açan Batı'nın Rusya karşıtı yaptırımları olduğunu hatırlattı.‘Rusya gemilerin çıkması için insani koridorlar açmaya devam ediyor, Kiev ise işbirliğini reddediyor’Batı’nın yabancı gemilerin engellendiği şeklindeki açıklamaların asılsız olduğunu, zira Rusya’nın günbegün insani koridorlar açmaya devam ettiğini söyleyen Zaharova, Kiev’in ise gemi mürettebatlarını fiilen rehin alarak bu konuda işbirliği yapmayı reddettiğini vurguladı.Mariupol’deki limanın Rus askerlerin ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) güçlerinin kontrolüne geçtikten sonra çalışmalarına yeniden başladığını, gemilerin çıkmaları için gerekli şartların sağlandığını ifade eden Zaharova, Rus Silahlı Kuvvetlerin gemilerin çıkabilmeleri için her gün 08.00 ila 19.00 arasında iki insani koridor açtığının altını çizdi.

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mariya zaharova, tahıl, gıda krizi