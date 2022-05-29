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6'lı masa Gelecek Partisi ev sahipliğinde dördüncü kez bir araya geldi
6'lı masa Gelecek Partisi ev sahipliğinde dördüncü kez bir araya geldi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T20:33+0300
2022-05-29T20:33+0300
politika
türkiye
millet ittifakı
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Millet İttifakı, dördüncü defa bir araya geldi.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal 4’üncü kez bir araya geldi.6’lı masayı oluşturan liderlerin saat 19.00’da başlayan toplantısının gündeminde seçim ve iktidar sürecine ilişkin yol haritası ve sandık güvenliği olacağı öğrenildi.Buluşmanın 4-5 saat sürmesi bekleniyor.Bir sonraki buluşma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleşecek.Son toplantının ise temmuz ayında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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türkiye, millet ittifakı

6'lı masa Gelecek Partisi ev sahipliğinde dördüncü kez bir araya geldi

20:33 29.05.2022
© İHAGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, dördüncü kez bir araya geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, dördüncü kez bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© İHA
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, dördüncü kez bir araya geldi.
Millet İttifakı, dördüncü defa bir araya geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal 4’üncü kez bir araya geldi.
6’lı masayı oluşturan liderlerin saat 19.00’da başlayan toplantısının gündeminde seçim ve iktidar sürecine ilişkin yol haritası ve sandık güvenliği olacağı öğrenildi.
Buluşmanın 4-5 saat sürmesi bekleniyor.
Bir sonraki buluşma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Son toplantının ise temmuz ayında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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