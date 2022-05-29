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ABB: Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen kişiye 'İnşallah' yanıtını vermedi
ABB: Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen kişiye 'İnşallah' yanıtını vermedi
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' ifadelerine ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın verdiği ‘İnşallah’ cevabının gerçeği yansıtmadığı... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T23:20+0300
2022-05-29T23:33+0300
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, Vanlı vatandaşın 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' ifadelerine ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın verdiği ‘İnşallah’ cevabının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.Gültekin, Mansur Yavaş hakkında yapılan haberlere ilişkin, sosyal medya üzerinden “ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanları toplantısına katıldığı Van’da vatandaşlarla bir araya gelmiştir. Van halkı Sn. Başkan’a yoğun ilgi göstermiş, bu nedenle zaman zaman programda aksamalar dahi yaşanmıştır. Bu ilginin bazı odakları rahatsız ettiği açıktır” açıklamasını yaptı.Volkan Gültekin, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
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ABB: Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen kişiye 'İnşallah' yanıtını vermedi

23:20 29.05.2022 (güncellendi: 23:33 29.05.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' ifadelerine ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın verdiği ‘İnşallah’ cevabının gerçeği yansıtmadığı yönünde bir açıklamada bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, Vanlı vatandaşın 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' ifadelerine ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın verdiği ‘İnşallah’ cevabının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Gültekin, Mansur Yavaş hakkında yapılan haberlere ilişkin, sosyal medya üzerinden “ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanları toplantısına katıldığı Van’da vatandaşlarla bir araya gelmiştir. Van halkı Sn. Başkan’a yoğun ilgi göstermiş, bu nedenle zaman zaman programda aksamalar dahi yaşanmıştır. Bu ilginin bazı odakları rahatsız ettiği açıktır” açıklamasını yaptı.
Volkan Gültekin, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Sn. Başkan, yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikâyetini dile getiren bir kişiye sıkça “inşallah” sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Esnaf ziyareti esnasında kalabalıkta oluşan bu durum görüntülerde de net olarak anlaşılmaktadır. Hal böyle iken; özel demeç verilmiş gibi atılan başlıklar, kesilip biçilen videolar ve dev bir trol organizasyonu ile yapılan suni algılar gerçeğin karşısında hapsolmaya mahkumdur.
ABB Başkanı, 6 milyon Ankaralının Belediye Başkanı olma vazifesini hiçbir ayrım gözetmeksizin sürdürmektedir. Bu sorumluluk gereği bugüne dek siyasi hiçbir konuda yorum yapmamıştır; bundan sonra da görevi tamamlanana kadar yapmayacaktır.
Selahattin Demirtaş konusunun muhatabı ABB Başkanı Mansur Yavaş değil, mahkemelerdir. Hukukun üstün olduğu çağdaş demokrasilerde bu meseleler siyasetin değil hukuk devletinin konusudur. Bir hukukçu olan Sn. Başkan da ülkemizde bu ilkenin yerleşmesini gönülden savunmaktadır.
Sn. Başkan'ın vatan ve millet sevgisi mevsimlik değildir; MANİPÜLATİF HABERLERİ YAPANLARIN MEŞREBİNDE OLDUĞU GİBİ ZAMAN AYARLI HİÇ DEĞİLDİR. Bu duruş, ezelden ebede sabit kalacaktır.
En nihayetinde “samimiyet” kazanacak, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’da 3 yıldır hiçbir vatandaşı ayırt etmeden inşa ettiği “güven” duygusu daha da artacaktır."
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