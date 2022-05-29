ABB: Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen kişiye 'İnşallah' yanıtını vermedi

"Sn. Başkan, yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikâyetini dile getiren bir kişiye sıkça “inşallah” sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır. "Sn. Başkan, yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikâyetini dile getiren bir kişiye sıkça “inşallah” sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Esnaf ziyareti esnasında kalabalıkta oluşan bu durum görüntülerde de net olarak anlaşılmaktadır. Hal böyle iken; özel demeç verilmiş gibi atılan başlıklar, kesilip biçilen videolar ve dev bir trol organizasyonu ile yapılan suni algılar gerçeğin karşısında hapsolmaya mahkumdur. Esnaf ziyareti esnasında kalabalıkta oluşan bu durum görüntülerde de net olarak anlaşılmaktadır. Hal böyle iken; özel demeç verilmiş gibi atılan başlıklar, kesilip biçilen videolar ve dev bir trol organizasyonu ile yapılan suni algılar gerçeğin karşısında hapsolmaya mahkumdur.

ABB Başkanı, 6 milyon Ankaralının Belediye Başkanı olma vazifesini hiçbir ayrım gözetmeksizin sürdürmektedir. Bu sorumluluk gereği bugüne dek siyasi hiçbir konuda yorum yapmamıştır; bundan sonra da görevi tamamlanana kadar yapmayacaktır. ABB Başkanı, 6 milyon Ankaralının Belediye Başkanı olma vazifesini hiçbir ayrım gözetmeksizin sürdürmektedir. Bu sorumluluk gereği bugüne dek siyasi hiçbir konuda yorum yapmamıştır; bundan sonra da görevi tamamlanana kadar yapmayacaktır.

Selahattin Demirtaş konusunun muhatabı ABB Başkanı Mansur Yavaş değil, mahkemelerdir. Hukukun üstün olduğu çağdaş demokrasilerde bu meseleler siyasetin değil hukuk devletinin konusudur. Bir hukukçu olan Sn. Başkan da ülkemizde bu ilkenin yerleşmesini gönülden savunmaktadır. Selahattin Demirtaş konusunun muhatabı ABB Başkanı Mansur Yavaş değil, mahkemelerdir. Hukukun üstün olduğu çağdaş demokrasilerde bu meseleler siyasetin değil hukuk devletinin konusudur. Bir hukukçu olan Sn. Başkan da ülkemizde bu ilkenin yerleşmesini gönülden savunmaktadır.

Sn. Başkan'ın vatan ve millet sevgisi mevsimlik değildir; MANİPÜLATİF HABERLERİ YAPANLARIN MEŞREBİNDE OLDUĞU GİBİ ZAMAN AYARLI HİÇ DEĞİLDİR. Bu duruş, ezelden ebede sabit kalacaktır. Sn. Başkan'ın vatan ve millet sevgisi mevsimlik değildir; MANİPÜLATİF HABERLERİ YAPANLARIN MEŞREBİNDE OLDUĞU GİBİ ZAMAN AYARLI HİÇ DEĞİLDİR. Bu duruş, ezelden ebede sabit kalacaktır.