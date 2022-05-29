https://tr.sputniknews.com/20220529/ayasofyada-istanbulun-fethine-ozel-video-haritalama-teknolojisi-ile-gosteri-duzenlendi-1056793604.html
Ayasofya'da İstanbul'un fethine özel 'video haritalama' teknolojisi ile gösteri düzenlendi
Ayasofya'da İstanbul'un fethine özel 'video haritalama' teknolojisi ile gösteri düzenlendi
Türkiye’de ilk kez İletişim Başkanlığı tarafından kullanıldığı belirtilen gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T22:45+0300
2022-05-29T22:45+0300
2022-05-29T22:52+0300
türkiye
ayasofya
istanbul
iletişim başkanlığı
skymapping
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Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kullanılan gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile Fethin 569. yıldönümü için özel bir gösteri hazırlandı. 5 dakika süren bu ışık ve gökyüzü haritalama gösterisinde fethin aşamaları güçlü görselleştirmelerle Ayasofya Camii'de izleyiciye sunuldu.
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ayasofya, istanbul, iletişim başkanlığı, skymapping
Ayasofya'da İstanbul'un fethine özel 'video haritalama' teknolojisi ile gösteri düzenlendi
22:45 29.05.2022 (güncellendi: 22:52 29.05.2022) Abone ol
Türkiye’de ilk kez İletişim Başkanlığı tarafından kullanıldığı belirtilen gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıldönümü dolayısıyla Ayasofya Camii'nde gösteri yapıldı.
Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kullanılan gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile Fethin 569. yıldönümü için özel bir gösteri hazırlandı.
5 dakika süren bu ışık ve gökyüzü haritalama gösterisinde fethin aşamaları güçlü görselleştirmelerle Ayasofya Camii'de izleyiciye sunuldu.