https://tr.sputniknews.com/20220529/ayasofyada-istanbulun-fethine-ozel-video-haritalama-teknolojisi-ile-gosteri-duzenlendi-1056793604.html

Ayasofya'da İstanbul'un fethine özel 'video haritalama' teknolojisi ile gösteri düzenlendi

Ayasofya'da İstanbul'un fethine özel 'video haritalama' teknolojisi ile gösteri düzenlendi

Türkiye’de ilk kez İletişim Başkanlığı tarafından kullanıldığı belirtilen gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T22:45+0300

2022-05-29T22:45+0300

2022-05-29T22:52+0300

türkiye

ayasofya

istanbul

iletişim başkanlığı

skymapping

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Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kullanılan gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile Fethin 569. yıldönümü için özel bir gösteri hazırlandı. 5 dakika süren bu ışık ve gökyüzü haritalama gösterisinde fethin aşamaları güçlü görselleştirmelerle Ayasofya Camii'de izleyiciye sunuldu.

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ayasofya

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ayasofya, istanbul, iletişim başkanlığı, skymapping