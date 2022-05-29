Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220529/ayasofyada-istanbulun-fethine-ozel-video-haritalama-teknolojisi-ile-gosteri-duzenlendi-1056793604.html
Ayasofya'da İstanbul'un fethine özel 'video haritalama' teknolojisi ile gösteri düzenlendi
Ayasofya'da İstanbul'un fethine özel 'video haritalama' teknolojisi ile gösteri düzenlendi
Türkiye’de ilk kez İletişim Başkanlığı tarafından kullanıldığı belirtilen gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T22:45+0300
2022-05-29T22:52+0300
türkiye
ayasofya
istanbul
iletişim başkanlığı
skymapping
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056793663_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_b906733b15aed8cc4626f430c7dea5f2.jpg
Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kullanılan gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile Fethin 569. yıldönümü için özel bir gösteri hazırlandı. 5 dakika süren bu ışık ve gökyüzü haritalama gösterisinde fethin aşamaları güçlü görselleştirmelerle Ayasofya Camii'de izleyiciye sunuldu.
türkiye
ayasofya
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056793663_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_3e36b1cc223c6860505f4baf2159c43a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ayasofya, istanbul, iletişim başkanlığı, skymapping

Ayasofya'da İstanbul'un fethine özel 'video haritalama' teknolojisi ile gösteri düzenlendi

22:45 29.05.2022 (güncellendi: 22:52 29.05.2022)
© İHAAyasofya'da İstanbul'un fethine özel 'video haritalama' teknolojisi ile gösteri düzenlendi
Ayasofya'da İstanbul'un fethine özel 'video haritalama' teknolojisi ile gösteri düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye’de ilk kez İletişim Başkanlığı tarafından kullanıldığı belirtilen gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıldönümü dolayısıyla Ayasofya Camii'nde gösteri yapıldı.
Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kullanılan gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile Fethin 569. yıldönümü için özel bir gösteri hazırlandı.
5 dakika süren bu ışık ve gökyüzü haritalama gösterisinde fethin aşamaları güçlü görselleştirmelerle Ayasofya Camii'de izleyiciye sunuldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала