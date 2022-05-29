https://tr.sputniknews.com/20220529/aynur-dogan-harbiye-cemil-topuzlu-acik-hava-sahnesinde-dinleyicilerle-bulustu-1056775553.html
Aynur Doğan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluştu
Aynur Doğan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluştu
20 Mayıs’ta Kocaeli Derince Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenmesi planlanan konseri iptal edilen sanatçı Aynur Doğan, bugün İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T00:06+0300
2022-05-29T00:06+0300
2022-05-29T00:06+0300
yaşam
türkiye
aynur doğan
konser
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda organize ettiği konserde sahne aldı. Sahneye çıkmasının ardından sanatçı seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.Kocaeli’nde AK Partili Derince Belediyesi, Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.” ifadeleriyle duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220516/aynur-dogan-konserini-iptal-eden-derince-belediyesi-yetkili-mercilerden-gerekli-izinler-alinmadi-1056407664.html
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türkiye, aynur doğan, konser, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
Aynur Doğan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluştu
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20 Mayıs’ta Kocaeli Derince Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenmesi planlanan konseri iptal edilen sanatçı Aynur Doğan, bugün İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluştu.
Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda organize ettiği konserde sahne aldı.
Sahneye çıkmasının ardından sanatçı seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.
Kocaeli’nde AK Partili Derince Belediyesi, Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.” ifadeleriyle duyurmuştu.