Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220529/aynur-dogan-harbiye-cemil-topuzlu-acik-hava-sahnesinde-dinleyicilerle-bulustu-1056775553.html
Aynur Doğan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluştu
Aynur Doğan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluştu
20 Mayıs’ta Kocaeli Derince Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenmesi planlanan konseri iptal edilen sanatçı Aynur Doğan, bugün İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T00:06+0300
2022-05-29T00:06+0300
yaşam
türkiye
aynur doğan
konser
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056775528_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_5012099466fc080fc909a0dc4c24347f.jpg
Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda organize ettiği konserde sahne aldı. Sahneye çıkmasının ardından sanatçı seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.Kocaeli’nde AK Partili Derince Belediyesi, Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.” ifadeleriyle duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220516/aynur-dogan-konserini-iptal-eden-derince-belediyesi-yetkili-mercilerden-gerekli-izinler-alinmadi-1056407664.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056775528_97:0:1340:932_1920x0_80_0_0_55470c2df7ba934388f81a101a41a584.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, aynur doğan, konser, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Aynur Doğan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluştu

00:06 29.05.2022
© Sputnik / Aynur DoğanAynur Doğan
Aynur Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© Sputnik / Aynur Doğan
Abone olTelegram
20 Mayıs’ta Kocaeli Derince Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenmesi planlanan konseri iptal edilen sanatçı Aynur Doğan, bugün İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluştu.
Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda organize ettiği konserde sahne aldı.
Sahneye çıkmasının ardından sanatçı seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.
Kocaeli’nde AK Partili Derince Belediyesi, Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.” ifadeleriyle duyurmuştu.
Aynur Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
YAŞAM
Aynur Doğan konserini iptal eden Derince Belediyesi: Yetkili mercilerden gerekli izinler alınmadı
16 Mayıs, 13:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала