https://tr.sputniknews.com/20220529/bakan-koca-duyurdu-toplu-tasimada-maske-zorunlulugu-kalkti-1056791881.html

Bakan Koca duyurdu: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Bakan Koca duyurdu: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Böylece toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalkmış oldu. Bakan Koca, istenilirse maskesiz... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T21:12+0300

2022-05-29T21:12+0300

2022-05-29T21:12+0300

koronavirüs

türkiye

toplu taşıma

koronavirüs

maske

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104218/99/1042189990_45:0:1556:850_1920x0_80_0_0_0b82dd715bace5df9fc05af703964e1e.jpg

Türkiye'de son 24 saatte 864 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi.İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı bugün de binin altında gelince toplu taşımada maske zorunluluğu kalkmış oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, toplu taşıma, koronavirüs, maske