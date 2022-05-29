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Bakan Koca duyurdu: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı
Bakan Koca duyurdu: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı
Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Böylece toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalkmış oldu. Bakan Koca, istenilirse maskesiz... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye
toplu taşıma
koronavirüs
maske
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Türkiye'de son 24 saatte 864 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi.İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı bugün de binin altında gelince toplu taşımada maske zorunluluğu kalkmış oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa." dedi.
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türkiye, toplu taşıma, koronavirüs, maske

Bakan Koca duyurdu: Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

21:12 29.05.2022
© İHAMetrobüs durağı - koronavirüs - maske
Metrobüs durağı - koronavirüs - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© İHA
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Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Böylece toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalkmış oldu. Bakan Koca, istenilirse maskesiz yolculuk yapılabileceğini söyledi.
Türkiye'de son 24 saatte 864 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi.
İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı bugün de binin altında gelince toplu taşımada maske zorunluluğu kalkmış oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa." dedi.
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