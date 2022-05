Bakan Yanık: Çocukların ekranlardan yanlış eğitilmesini önlemek zorundayız

İnternet kullanımı bundan 25 sene önce bir parça halka yayılmaya başladı. İnternet kullanabilmek için uzun işlemler gerektiriyordu. İnternet şu an talep odaktan arz odaklı duruma geldi. Şu an yapay zeka diye başka bir dünya geçeği var. Yepyeni kavramlar öğreniyoruz.

Şu an dijital göçmenlerden bahsediyoruz. Günümüzde etkileşimi önceleyen bir internetle karşı karşıyayız. Bugün yaşam pratiklerimizde aslında hayatın her alanında büyük bir dönüşümü tecrübe ediyoruz. Her enstrümanın tehdit ve fırsatları vardır.