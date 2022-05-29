https://tr.sputniknews.com/20220529/bergamada-1800-yillik-geometrik-tabanli-mozaik-bulundu-1056786570.html

Bergama'da 1800 yıllık geometrik tabanlı mozaik bulundu

Bergama'da 1800 yıllık geometrik tabanlı mozaik bulundu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama'daki Kızıl Avlu çevresinde yapılan kazılarda, milattan sonra 2-3. yüzyıllarda yapıldığı değerlendirilen... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T14:35+0300

2022-05-29T14:35+0300

2022-05-29T14:35+0300

bergama

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Bergama'daki Kızıl Avlu yurt içi ve dışından ziyaretçi çekerken Bergama Müzesi Müdürlüğü de kentteki kazı ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor.Müze Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla açığa çıkarılan buluntulara, Kızıl Avlu çevresindeki bir dini alana ait olduğu tahmin edilen yapının tabanındaki mozaikler de eklendi.Bozulmamış, tahrip edilmemiş yapısıyla 'nadir eserler' arasında yer alan mozaiklerin milattan önce 2. ya da 3. yüzyılda yapıldığı değerlendiriliyor.Bergama Müze Müdürü Nilgün Ustura, SİT alanlarında sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ayrıca yeni müze projesi için Topçu Kışlası olarak adlandırılan arkeolojik bölgede de sondaj yaptıklarını söyledi.Bu çalışmalar sırasında etrafı sütunlu galerilerle çevrili avlulu yapı kompleksi ortaya çıkardıklarını kaydeden Ustura, kalıntıların mozaik tabanlı çeşitli ana mekan ve etrafındaki yan mekanlarla büyük bir yapı komplekse ait olduğunu düşündüklerini söyledi.Uluslararası platformda geniş bir üne sahip Bergama Antik Kenti`ndeki son buluntulara ilişkin bilimsel yayın yapacaklarını söyleyen Ustura, son gelişmeleri dünyaya duyurmak için kazının tamamlanmasını beklediklerini söyledi.Kazı sonrası arkeolojik eserin niteliğinin, yapının büyüklüğünün ve sınırlarının daha net anlaşılabileceğine belirten Ustura, "Müze Müdürlüğü olarak sondaj çalışmalarımız çok yoğun. Bergama sınırları içinde her parsel bazında yaptığımız, açığa çıkardığımız arkeolojik verinin yorumlaması, Pergamon Antik Kenti başlığı altında oluyor. Birim bazında yaptığımız arkeolojik verilerle aslında Pergamon Antik Kenti`nin yukarı ve aşağı bölümünün hangi dönemde, ne kadar genişlediğini, her kültür döneminde nasıl geliştiğini görebiliyoruz. Bu da bizim için çok önemli kaynaktır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220215/bergama-antik-kentinde-2500-yillik-yeni-sur-duvarlari-kesfedildi-1053853454.html

bergama

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