https://tr.sputniknews.com/20220529/besiktasta-ahmet-nur-cebi-yeniden-baskanliga-secildi-1056792541.html
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa seçildi
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa seçildi
Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T22:06+0300
2022-05-29T22:06+0300
2022-05-29T22:07+0300
beşiktaş
ahmet nur çebi
spor
başkan
son dakika
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Beşiktaş Kulübünde bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçlara göre 2777 oyla başkan seçildi.
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beşiktaş, ahmet nur çebi, başkan, son dakika
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa seçildi
22:06 29.05.2022 (güncellendi: 22:07 29.05.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi.
Beşiktaş Kulübünde bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçlara göre 2777 oyla başkan seçildi.