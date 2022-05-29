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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa seçildi
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa seçildi
Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T22:06+0300
2022-05-29T22:07+0300
beşiktaş
ahmet nur çebi
spor
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son dakika
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Beşiktaş Kulübünde bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçlara göre 2777 oyla başkan seçildi.
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beşiktaş, ahmet nur çebi, başkan, son dakika

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, yeniden başkanlığa seçildi

22:06 29.05.2022 (güncellendi: 22:07 29.05.2022)
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Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi.
Beşiktaş Kulübünde bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçlara göre 2777 oyla başkan seçildi.
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