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BM Güvenlik Konseyi, Muammer Kaddafi'nin ailesine seyahat izni verdi
BM Güvenlik Konseyi, Muammer Kaddafi'nin ailesine seyahat izni verdi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'nın eski lideri Kaddafi'nin eşi ve 2 çocuğuna 6 ay süreyle seyahat izni verdi. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T03:10+0300
2022-05-29T03:10+0300
2022-05-29T03:10+0300
dünya
libya
muammer kaddafi
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe ve oğlu Muhammed Kaddafi'ye 6 ay geçerli seyahat izni verildiğini açıkladı.Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, BMGK'den yapılan açıklamada, Kaddafi ailesinin üç ferdine yönelik seyahat izinlerinin 1 Haziran-30 Kasım tarihlerinde geçerli olduğu duyuruldu.Açıklamada, bu kişilerden ve seyahat edeceği ülkelerden, BMGK'nin Libya Komitesi'ne bildirimde bulunmaları istendi.Öte yandan BMGK Libya Komitesi'nin gerektiği takdirde bu kişilerin seyahat iznini uzatabileceği ifade edildi.BMGK, 27 Şubat 2011’de oy birliği ile Muammer Kaddafi başta olmak üzere Kaddafi'nin ailesi ve yakın çevresinden 16 kişiye seyahat yasağı getirmişti.
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libya, muammer kaddafi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
BM Güvenlik Konseyi, Muammer Kaddafi'nin ailesine seyahat izni verdi
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'nın eski lideri Kaddafi'nin eşi ve 2 çocuğuna 6 ay süreyle seyahat izni verdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe ve oğlu Muhammed Kaddafi'ye 6 ay geçerli seyahat izni verildiğini açıkladı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, BMGK'den yapılan açıklamada, Kaddafi ailesinin üç ferdine yönelik seyahat izinlerinin 1 Haziran-30 Kasım tarihlerinde geçerli olduğu duyuruldu.
Açıklamada, bu kişilerden ve seyahat edeceği ülkelerden, BMGK'nin Libya Komitesi'ne bildirimde bulunmaları istendi.
Öte yandan BMGK Libya Komitesi'nin gerektiği takdirde bu kişilerin seyahat iznini uzatabileceği ifade edildi.
BMGK, 27 Şubat 2011’de oy birliği ile Muammer Kaddafi başta olmak üzere Kaddafi'nin ailesi ve yakın çevresinden 16 kişiye seyahat yasağı getirmişti.