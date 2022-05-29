https://tr.sputniknews.com/20220529/chelseanin-satisinda-nihai-anlasmaya-varildi-1056777651.html

Chelsea'nin satışında nihai anlaşmaya varıldı

Chelsea'nin satışında nihai anlaşmaya varıldı

Chelsea, kulübün Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınmasına ilişkin anlaşma detaylarında nihai adımların önceki gece atıldığını ve... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T03:20+0300

2022-05-29T03:20+0300

2022-05-29T03:20+0300

spor

ingiltere

chelsea

roman abramoviç

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varıldı.Chelsea'den yapılan açıklamada, anlaşma detaylarında nihai adımların dün gece atıldığı ve pazartesi gününden itibaren Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyumun kulübün yönetimini devralacağı belirtildi.Böylece, Rus iş insanı Roman Abramovich'in 19 yıldır sahipliğini üstlendiği Chelsea, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından hafta başından itibaren yönetilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220415/ricketts-konsorsiyumu-yaristan-cekildi-chelsea-ihalesi-cikmaza-girdi--1055587804.html

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ingiltere, chelsea, roman abramoviç