CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi ile birlikte hizmete giren çalışmaların toplu açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra CHP lieri Kılıçdaroğlu, Kültür Merkezi’ni gezerek bilgi aldı.
© CHP/ALP EREN KAYA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Tarihin akışını değiştiren zafer olan İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlu olsun. Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Tarihin akışını değiştiren zafer olan #İstanbulunFethi’nin 569. yılı kutlu olsun! Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet’i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 29, 2022