https://tr.sputniknews.com/20220529/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-istanbulun-fethinin-569-yilini-kutladi-1056791674.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutladı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T20:54+0300

2022-05-29T20:54+0300

2022-05-29T20:54+0300

politika

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

istanbul

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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Tarihin akışını değiştiren zafer olan İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlu olsun. Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

istanbul

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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul