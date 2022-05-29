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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutladı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T20:54+0300
2022-05-29T20:54+0300
politika
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
istanbul
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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Tarihin akışını değiştiren zafer olan İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlu olsun. Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı

20:54 29.05.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi ile birlikte hizmete giren çalışmaların toplu açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra CHP lieri Kılıçdaroğlu, Kültür Merkezi’ni gezerek bilgi aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi ile birlikte hizmete giren çalışmaların toplu açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra CHP lieri Kılıçdaroğlu, Kültür Merkezi’ni gezerek bilgi aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Tarihin akışını değiştiren zafer olan İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlu olsun. Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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