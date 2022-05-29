Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü kutlamalarında konuşuyor

Aziz milletim, ‘Konstantiniye muhakkak fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun ordusu, askeri ne güzel askerdir’ buyuran sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin İstanbul’un fethiyle 569’uncu yıldönümünü kutladığımız bugünde aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler İstanbul’un inşallah 2023’e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz. Aziz milletim, ‘Konstantiniye muhakkak fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun ordusu, askeri ne güzel askerdir’ buyuran sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin İstanbul’un fethiyle 569’uncu yıldönümünü kutladığımız bugünde aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler İstanbul’un inşallah 2023’e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz.

Aziz milletim, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, sevgili İstanbullular, değerli kardeşlerim, Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştaki kıymetli gençler, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden 81 vilayetimizin tamamındaki tüm vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Rabbime beni böyle şanlı bir milletin ferdi olarak dünyaya getirdiği için hamd ediyorum. Rabbime, bana bu fetih nesline hizmet etme şerefi bağışladığı için hamd ediyorum. Rabbime bizleri bugün burada, şu güzel iklimde buluşturduğu için hamd ediyorum. Bugün İstanbul’un fethinin 569’uncu yıldönümü. Ve Cumhur ittifakı olarak bir aradayız. Bu yıl dönümünü temsilen 569 yeni çerimiz burada. Bu demektir ki fethin 600’üncü yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. Aziz milletim, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, sevgili İstanbullular, değerli kardeşlerim, Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştaki kıymetli gençler, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden 81 vilayetimizin tamamındaki tüm vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Rabbime beni böyle şanlı bir milletin ferdi olarak dünyaya getirdiği için hamd ediyorum. Rabbime, bana bu fetih nesline hizmet etme şerefi bağışladığı için hamd ediyorum. Rabbime bizleri bugün burada, şu güzel iklimde buluşturduğu için hamd ediyorum. Bugün İstanbul’un fethinin 569’uncu yıldönümü. Ve Cumhur ittifakı olarak bir aradayız. Bu yıl dönümünü temsilen 569 yeni çerimiz burada. Bu demektir ki fethin 600’üncü yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık.

2053 vizyonumuzu temsilen 600 evladımız da burada. Bu sembollerin her biri geleceğe tutulmuş birer ışıktır. Bugün burada, bütünüyle bulunan evlatlarımız yarın kendi sorumluluk alanındaki başarıyla milletimizin iftihar vesilelerine dönüşeceklerdir. Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız, yarın ülkemizin hakikatları olarak önümüze çıkacaktır. Yahya Kemal’in deyimiyle biz İstanbul’da mekanı değil, zamanı fethettik. Fetihler işte böyle çağlar üstü olur. Çağlar işte böyle açılır ve böyle kapanır. Geceler vardır uykuyla geçer, sarhoş kusmuklarıyla lekelenir. Geceler vardır, ihtiraslar çağıldar, yuvalar yıkılır. Geceler vardır, dirilişe gebedir. Bir çağ kapanır bir çağ açılır. Evet, çağ açıp çağ kapatan ecdada rahmet olsun. Çağ kapatıp çağ açacak evlatlarımızın gazaları şimdiden mübarek olsun. 2053 vizyonumuzu temsilen 600 evladımız da burada. Bu sembollerin her biri geleceğe tutulmuş birer ışıktır. Bugün burada, bütünüyle bulunan evlatlarımız yarın kendi sorumluluk alanındaki başarıyla milletimizin iftihar vesilelerine dönüşeceklerdir. Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız, yarın ülkemizin hakikatları olarak önümüze çıkacaktır. Yahya Kemal’in deyimiyle biz İstanbul’da mekanı değil, zamanı fethettik. Fetihler işte böyle çağlar üstü olur. Çağlar işte böyle açılır ve böyle kapanır. Geceler vardır uykuyla geçer, sarhoş kusmuklarıyla lekelenir. Geceler vardır, ihtiraslar çağıldar, yuvalar yıkılır. Geceler vardır, dirilişe gebedir. Bir çağ kapanır bir çağ açılır. Evet, çağ açıp çağ kapatan ecdada rahmet olsun. Çağ kapatıp çağ açacak evlatlarımızın gazaları şimdiden mübarek olsun.

Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençlerimizin gayretleri kutlu olsun. Dünyada mücadele yöntemleri giderek farklılaşıyor, karmaşıklaşıyor, sofistike hale geliyor. Günümüz şartlarında bilimden teknolojiye, sanattan spora her alanda verilen mücadeleler gaza mertebesindedir. Bunun için çocuklarımız hem bileği güçlü, hem yüreği kavi, hem gönlü zengin, hem zihni aydınlık şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençlerimizin gayretleri kutlu olsun. Dünyada mücadele yöntemleri giderek farklılaşıyor, karmaşıklaşıyor, sofistike hale geliyor. Günümüz şartlarında bilimden teknolojiye, sanattan spora her alanda verilen mücadeleler gaza mertebesindedir. Bunun için çocuklarımız hem bileği güçlü, hem yüreği kavi, hem gönlü zengin, hem zihni aydınlık şekilde yetiştirmemiz gerekiyor.

Tıpkı Alparslan gibi, tıpkı Kılıçarslan gibi, tıpkı Osman Gazi gibi, tıpkı Fatih gibi, tıpkı Kanuni gibi, tüm bu isimler içinde Fatih, her devirde dünyanın göz bebeği olan bugünde aynı vasfını sürdüren İstanbul’u fethetmiş olmasıyla tarihimizin özellikle kaydına geçmiş, kalbimizde ayrı bir yere sahip olmuştur. Tıpkı Alparslan gibi, tıpkı Kılıçarslan gibi, tıpkı Osman Gazi gibi, tıpkı Fatih gibi, tıpkı Kanuni gibi, tüm bu isimler içinde Fatih, her devirde dünyanın göz bebeği olan bugünde aynı vasfını sürdüren İstanbul’u fethetmiş olmasıyla tarihimizin özellikle kaydına geçmiş, kalbimizde ayrı bir yere sahip olmuştur.

İstanbul’un fethi, dahiyane planların, büyük emeklerin, ustaca hazırlıkların, emsalsiz fedakarlıkların, sarsılmaz bir azmin ve kararlılığın neticesinde gerçekleşmiştir. Esasen bizim tarihimizde kolay kazanılmış hiçbir zafer yoktur. Ama İstanbul’un fethi, Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührüdür. Şimdi buradan sesleniyorum; Fethin 569’uncu yılı mübarek olsun. Fetihlerin anası bu fethin daha nice yılları, asırları şimdiden mübarek olsun. Fatih’ten Allah razı olsun. Fatih’in asırlardır izini takip eden torunlarından Allah razı olsun. Bugün de Fatih’in izinden gitmek için kendini yetiştiren evlatlarımızdan Allah razı olsun. İstanbul’un fethi, dahiyane planların, büyük emeklerin, ustaca hazırlıkların, emsalsiz fedakarlıkların, sarsılmaz bir azmin ve kararlılığın neticesinde gerçekleşmiştir. Esasen bizim tarihimizde kolay kazanılmış hiçbir zafer yoktur. Ama İstanbul’un fethi, Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührüdür. Şimdi buradan sesleniyorum; Fethin 569’uncu yılı mübarek olsun. Fetihlerin anası bu fethin daha nice yılları, asırları şimdiden mübarek olsun. Fatih’ten Allah razı olsun. Fatih’in asırlardır izini takip eden torunlarından Allah razı olsun. Bugün de Fatih’in izinden gitmek için kendini yetiştiren evlatlarımızdan Allah razı olsun.

Değerli kardeşlerim, Osmanlı fetih hazırlıklarına Orhan Gazi devrinden itibaren başlamıştır. Devrin haritalarına bakıldığında Bizans’ın, Osmanlı’nın, Anadolu ve Rumeli topraklarının ortasında düğün gününü bekleyen bir gelin gibi durduğu görülür. Yıldırım Beyazıt, Musa Çelebi ve 2’nci Murat tarafından gerçekleştirilen kuşatmaların başarıyla sonuçlanamamasının kendi içinde pek çok sebepleri vardır. İstanbul’u fethederek Müslümanların 7 asırlık hayalini gerçeğe dönüştüren Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda Bizans’ı ve entrikalarını da tarihe gömmüştür. İnşallah bugün de 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek, 2053 vizyonumuzu adım adım inşa ederek, çağımızın Bizans’larını ve oralarda kurgulanan entrikaları tarihimizin tozlu raflarına kaldırmaya hazır mıyız? Gazamız mübarek olsun. Savaşın, zulmün, haksızlığın, adaletsizliğin, ahlaksızlığın çukurunda çırpınan insanlığa üstadın dizeleriyle diyoruz ki ‘Durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun bir dünya iniyor tepemizden. Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden’ Dünyanın kubbesinden gelen çatırtılar kimi zaman salgın hastalık, kimi zaman doğal afet, kimi zaman kıtlık, kimi zaman oluk oluk akan kan olarak karşımıza çıkarken işte biz bu hissiyat içinde ne diyoruz: Durun kalabalıklar. Şimdi Rusya Ukrayna’da durum bu mu? Felaket bu mu? Bütün bu felaketler karşısında Türkiye ne yapıyor? İşte bu yanlış gidişe ‘Durun’ demenin gayreti içerisinde. Değerli kardeşlerim, Osmanlı fetih hazırlıklarına Orhan Gazi devrinden itibaren başlamıştır. Devrin haritalarına bakıldığında Bizans’ın, Osmanlı’nın, Anadolu ve Rumeli topraklarının ortasında düğün gününü bekleyen bir gelin gibi durduğu görülür. Yıldırım Beyazıt, Musa Çelebi ve 2’nci Murat tarafından gerçekleştirilen kuşatmaların başarıyla sonuçlanamamasının kendi içinde pek çok sebepleri vardır. İstanbul’u fethederek Müslümanların 7 asırlık hayalini gerçeğe dönüştüren Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda Bizans’ı ve entrikalarını da tarihe gömmüştür. İnşallah bugün de 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek, 2053 vizyonumuzu adım adım inşa ederek, çağımızın Bizans’larını ve oralarda kurgulanan entrikaları tarihimizin tozlu raflarına kaldırmaya hazır mıyız? Gazamız mübarek olsun. Savaşın, zulmün, haksızlığın, adaletsizliğin, ahlaksızlığın çukurunda çırpınan insanlığa üstadın dizeleriyle diyoruz ki ‘Durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun bir dünya iniyor tepemizden. Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden’ Dünyanın kubbesinden gelen çatırtılar kimi zaman salgın hastalık, kimi zaman doğal afet, kimi zaman kıtlık, kimi zaman oluk oluk akan kan olarak karşımıza çıkarken işte biz bu hissiyat içinde ne diyoruz: Durun kalabalıklar. Şimdi Rusya Ukrayna’da durum bu mu? Felaket bu mu? Bütün bu felaketler karşısında Türkiye ne yapıyor? İşte bu yanlış gidişe ‘Durun’ demenin gayreti içerisinde.

Akşam yalan, sabah yalan. Bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar. Yatsı geldi geçiyor bay Kemal. 150 bin lira bir yargıdan aldık, 100 bin lira bir yargıdan aldık, ne yaptı toplam 250 bin lira. Bunları bay Kemal'in iftira attığı vakıflara gönderdik. Hiç olmazsa bir hayrı olsun. Akşam yalan, sabah yalan. Bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar. Yatsı geldi geçiyor bay Kemal. 150 bin lira bir yargıdan aldık, 100 bin lira bir yargıdan aldık, ne yaptı toplam 250 bin lira. Bunları bay Kemal'in iftira attığı vakıflara gönderdik. Hiç olmazsa bir hayrı olsun.

Karanlık aydınlıktan kaçar. Yalan, doğrudan kaçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Türkiye kartallar gibi yalnız uçmak zorunda olsa da leş kargalarının güdümüne girmeyecek, ellerine kalmayacaktır. Karanlık aydınlıktan kaçar. Yalan, doğrudan kaçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Türkiye kartallar gibi yalnız uçmak zorunda olsa da leş kargalarının güdümüne girmeyecek, ellerine kalmayacaktır.