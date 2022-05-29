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https://tr.sputniknews.com/20220529/diyanet-isleri-baskani-erbas-dunya-islamin-evrensel-ilkelerine-her-zamankinden-daha-fazla-muhtac-1056777899.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya, İslam’ın evrensel ilkelerine her zamankinden daha fazla muhtaç
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya, İslam’ın evrensel ilkelerine her zamankinden daha fazla muhtaç
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası’nın açılış törenindeki konuşmasında... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T04:00+0300
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türkiye
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
bosna hersek
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yapımı tamamlanan ‘İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası’nın açılış törenine katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş törende yaptığı konuşmada, Bosna Hersek’te yaşayan Müslümanların İslam’ın barış ve müsamaha anlayışı çerçevesinde birlikte yaşamanın en güzel örnek ülkelerinden biri olduğunu söyledi.'Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıyız'Başkan Erbaş, yakın tarihte yaşanan Bosna Hersek yaşananların halen yürekleri sızlattığını belirterek, “Ne yazık ki bugün hâlâ, bu güzel coğrafyada din, mezhep, etnik köken ve benzeri farklılıklar bahane edilerek insanların arasına tefrika sokulmaya çalışıldığına ve toplumsal barışa ve huzura kastedildiğine şahit olmaktayız. Bu tür girişimler karşısında son derece uyanık ve dirayetli olmalıyız. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp yok olmaktan korunabilmek için hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıyız” dedi.Başkan Erbaş konuşmasında, “İslam’ın birleştirici değerlerini özümseyerek bir arada yaşama hukukunun ve ahlakının en güzel örnekliğini bütün insanlığa sunmalıyız. Böyle asil bir duruş sergilemek, Müslümanlar olarak her birimizin en önemli kulluk sorumluluğudur. Çünkü bugün yeryüzü, İslam’ın adalet, merhamet ve hakkaniyete dayalı evrensel ilkelerini, kardeşlik hukukunu ve müsamaha ahlakını görmeye her zamankinden daha fazla muhtaçtır” ifadelerini kullandı.Başkan Erbaş, açılışı yapılan hizmet binasının Müslümanlara hizmet sunmasının yanında bütün dinlerin, kültürlerin, medeniyetlerin bir arada, barış içerisinde yaşamasının önemli bir teminatı olacağına da inandığını söyledi.
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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, bosna hersek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya, İslam’ın evrensel ilkelerine her zamankinden daha fazla muhtaç

04:00 29.05.2022 (güncellendi: 04:01 29.05.2022)
© İHA / İHADiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© İHA / İHA
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası’nın açılış törenindeki konuşmasında, “Dünya, İslam’ın adalet, merhamet ve hakkaniyete dayalı evrensel ilkelerini, kardeşlik hukukunu ve müsamaha ahlakını görmeye her zamankinden daha fazla muhtaçtır” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yapımı tamamlanan ‘İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası’nın açılış törenine katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş törende yaptığı konuşmada, Bosna Hersek’te yaşayan Müslümanların İslam’ın barış ve müsamaha anlayışı çerçevesinde birlikte yaşamanın en güzel örnek ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

'Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıyız'

Başkan Erbaş, yakın tarihte yaşanan Bosna Hersek yaşananların halen yürekleri sızlattığını belirterek, “Ne yazık ki bugün hâlâ, bu güzel coğrafyada din, mezhep, etnik köken ve benzeri farklılıklar bahane edilerek insanların arasına tefrika sokulmaya çalışıldığına ve toplumsal barışa ve huzura kastedildiğine şahit olmaktayız. Bu tür girişimler karşısında son derece uyanık ve dirayetli olmalıyız. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp yok olmaktan korunabilmek için hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıyız” dedi.
Başkan Erbaş konuşmasında, “İslam’ın birleştirici değerlerini özümseyerek bir arada yaşama hukukunun ve ahlakının en güzel örnekliğini bütün insanlığa sunmalıyız. Böyle asil bir duruş sergilemek, Müslümanlar olarak her birimizin en önemli kulluk sorumluluğudur. Çünkü bugün yeryüzü, İslam’ın adalet, merhamet ve hakkaniyete dayalı evrensel ilkelerini, kardeşlik hukukunu ve müsamaha ahlakını görmeye her zamankinden daha fazla muhtaçtır” ifadelerini kullandı.
Başkan Erbaş, açılışı yapılan hizmet binasının Müslümanlara hizmet sunmasının yanında bütün dinlerin, kültürlerin, medeniyetlerin bir arada, barış içerisinde yaşamasının önemli bir teminatı olacağına da inandığını söyledi.
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