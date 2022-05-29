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Dünya Sağlık Örgütü: Maymun çiçeği vakaları 257'ye yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü: Maymun çiçeği vakaları 257'ye yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği (monkeypox) virüsünün şimdiye kadar 23 ülkede... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T21:34+0300
2022-05-29T21:34+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Örgütten yapılan açıklamada, maymun çiçeğinin yayılımına dair son bilgiler paylaşıldı.26 Mayıs itibarıyla DSÖ merkezine 23 ülkeden raporlanan vakalardan 257'sinin doğrulandığı ve 120 şüpheli vakanın incelendiği aktarılırken, şimdiye kadar virüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.Virüsün takibi genişledikçe vaka sayılarının endemik ve endemik olmayan ülkelerde artma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.DSÖ üyesi ülkelere, "maymun çiçeği virüsüne yakalanma riski yüksek kişilere doğru bilgilendirmede bulunma", "virüsün risk grupları arasında daha fazla yayılımını önleme" ve "virüsle mücadele için sahada görev yapan sağlık çalışanlarını koruma" çağrısı yapıldı.En çok vaka İngiltere'deÖrgütün sitesinde yayımlanan vaka tablosuna göre, en çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü İngiltere'de 106, Portekiz'de 49, Kanada'da 26, İspanya'da 20, Hollanda'da 12 ve ABD'de 10 vaka bulunuyor.Avusturya, Belçika, Fransa, Finlandiya, İsviçre, İsrail, İtalya ve Avustralya ve virüsün görüldüğü diğer ülkelerde ise vaka sayıları 10'un altında.Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220527/dsoden-maymun-cicegi-aciklamasi-toplu-asilama-ve-suru-bagisikligina-gerek-yok-1056746001.html
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maymun çiçeği virüsü, dünya sağlık örgütü (dsö)

Dünya Sağlık Örgütü: Maymun çiçeği vakaları 257'ye yükseldi

21:34 29.05.2022
© Fotoğraf : DSÖ Maymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© Fotoğraf : DSÖ
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği (monkeypox) virüsünün şimdiye kadar 23 ülkede 257 kişiye bulaştığını bildirdi.
Örgütten yapılan açıklamada, maymun çiçeğinin yayılımına dair son bilgiler paylaşıldı.
26 Mayıs itibarıyla DSÖ merkezine 23 ülkeden raporlanan vakalardan 257'sinin doğrulandığı ve 120 şüpheli vakanın incelendiği aktarılırken, şimdiye kadar virüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.
Virüsün takibi genişledikçe vaka sayılarının endemik ve endemik olmayan ülkelerde artma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.
DSÖ üyesi ülkelere, "maymun çiçeği virüsüne yakalanma riski yüksek kişilere doğru bilgilendirmede bulunma", "virüsün risk grupları arasında daha fazla yayılımını önleme" ve "virüsle mücadele için sahada görev yapan sağlık çalışanlarını koruma" çağrısı yapıldı.

En çok vaka İngiltere'de

Örgütün sitesinde yayımlanan vaka tablosuna göre, en çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü İngiltere'de 106, Portekiz'de 49, Kanada'da 26, İspanya'da 20, Hollanda'da 12 ve ABD'de 10 vaka bulunuyor.
Avusturya, Belçika, Fransa, Finlandiya, İsviçre, İsrail, İtalya ve Avustralya ve virüsün görüldüğü diğer ülkelerde ise vaka sayıları 10'un altında.
Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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