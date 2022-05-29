https://tr.sputniknews.com/20220529/efes-2022-tsk-ege-bolgesindeki-en-buyuk-birlesik-musterek-tatbikata-hazirlaniyor-1056783227.html

Efes 2022: TSK, Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikata hazırlanıyor

Efes 2022: TSK, Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikata hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı Efes 2022'de, İtalya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Pakistan... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T11:52+0300

2022-05-29T11:52+0300

2022-05-29T11:53+0300

savunma

tsk

efes

ege

tatbikat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043812230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9a98043497c61a90fd524d22d0580a36.jpg

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022'nin birinci safhası 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı'nın ardından 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi. Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikat, haziranın ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti ile sona erecek. Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılacak. Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan Efes 2022'de TSK unsurları ile toplam 10 binden fazla personelin yer alması planlanıyor. Tatbikata 2016'da 8, 2018'de 20 ülke katılırken, bu yıl 37 ülkenin katılacağı Efes 2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olma özelliği taşıyor. İtalyan fırkateyni, Libya Deniz Kuvvetlerine ait hücum botun yanı sıra birçok unsurun görev alacağı tatbikatta ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı Ch-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlar ve bir çıkarma gemisi de yer alacak. Tatbikatta, jenerik senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilecek, hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulacak. Özel Kuvvet Harekatı'nın da yapılacağı Efes 2022'de, gemiden hedefe manevra, havadan ikmal, muharebe arama kurtarma, meskun mahal yetenekleri de sergilenecek. Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerini 20’den fazla ülkeden savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarının takip etmesi bekleniyor.

efes

ege

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tsk, efes, ege, tatbikat