https://tr.sputniknews.com/20220529/egede-sicakliklar-40-dereceye-yaklasti-erimemek-icin-dayanmaya-calisiyoruz-1056788913.html

Ege'de sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı: 'Erimemek için dayanmaya çalışıyoruz'

Ege'de sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı: 'Erimemek için dayanmaya çalışıyoruz'

Ege'de 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar özellikle İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor. 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T16:35+0300

2022-05-29T16:35+0300

2022-05-29T16:38+0300

ege

yaşam

sıcak hava

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,6 derece olan bölgede bugün sıcaklıklar Aydın'da 38, İzmir'de 36, Denizli'de 36, Manisa'da 34 ve Uşak'ta 30 derece civarında seyrediyor.Mayıs ayı sıcaklık rekoru 37,6 derece olan İzmir kent merkezinde, rekora yakın seyreden sıcak hava nedeniyle pazar gününe rağmen öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.Sıcak hava nedeniyle bölge genelindeki plaj ve sahillerde denize girenler yoğunluk oluşturdu.En sıcak mayıs günlerinden biriAydın'da da bunaltan hava nedeniyle vatandaşların açık alanları tercih etmedikleri görüldü.Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi, dondurma, kar helvası gibi yiyecekleri tüketerek serinlemeye çalıştı.Efeler ilçesindeki Nevzat Biçer Parkı'na gelen Ayten Güleç, "Hava çok sıcak olduğu için ince giyindik, şapka taktık. Erimemek için dayanmaya çalışıyoruz" dedi.Kadir Acar ise kentte en sıcak mayıs günlerinden birinin yaşandığını ifade ederek, "Bu sıcak olmasa pamuk, incir, zeytin yetişmez. Evde sıkıldık. Gölgeye geldik, serinliyoruz" ifadelerini kullandı.Termal havuza ilgi devam ettiHava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Denizli'de de kent merkezi sakin bir gün geçirirken Pamukkale ören yerindeki ziyaretçi yoğunluğu bunaltan havaya rağmen sürdü.Ören yeri içinde 36 derecelik termal suyun bulunduğu ‘Kleopatra Havuzu’ da günü dolu geçirdi.Ege Bölgesi'nde birkaç gündür çok yüksek seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren düşmesinin beklendiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220526/meteorolojiden-asiri-sicak-uyarisi-mevsim-normallerinin-4-12-derece-uzerine-cikacak-1056721778.html

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