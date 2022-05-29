https://tr.sputniknews.com/20220529/eski-calistigi-marketi-once-soydu-sonra-yakti-caldigi-paralari-da-yola-sacti-1056779300.html
Eski çalıştığı marketi önce soydu, sonra yaktı, çaldığı paraları da yola saçtı
Eski çalıştığı marketi önce soydu, sonra yaktı, çaldığı paraları da yola saçtı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hırsızlık için bir markete giren eski çalışan, kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe verdi. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T06:56+0300
2022-05-29T06:56+0300
2022-05-29T06:56+0300
türkiye
kayseri
market
soygun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056779276_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_04eabaab072557b4ce61d360e017c726.jpg
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eskiden çalıştığı markete giren A.C. kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe vererek kaçtı. Alarm sisteminin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kaçan A.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şahsın kaçarken marketten çaldığı paraları yola saçtığı tespit edilirken polis, paralar ve markette inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056779276_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e47ce6615c3c7c5e83f1179df1b06be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kayseri, market, soygun
Eski çalıştığı marketi önce soydu, sonra yaktı, çaldığı paraları da yola saçtı
Abone ol
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hırsızlık için bir markete giren eski çalışan, kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe verdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eskiden çalıştığı markete giren A.C. kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe vererek kaçtı. Alarm sisteminin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kaçan A.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan şahsın kaçarken marketten çaldığı paraları yola saçtığı tespit edilirken polis, paralar ve markette inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.