https://tr.sputniknews.com/20220529/eski-calistigi-marketi-once-soydu-sonra-yakti-caldigi-paralari-da-yola-sacti-1056779300.html

Eski çalıştığı marketi önce soydu, sonra yaktı, çaldığı paraları da yola saçtı

Eski çalıştığı marketi önce soydu, sonra yaktı, çaldığı paraları da yola saçtı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hırsızlık için bir markete giren eski çalışan, kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe verdi. 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T06:56+0300

2022-05-29T06:56+0300

2022-05-29T06:56+0300

türkiye

kayseri

market

soygun

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eskiden çalıştığı markete giren A.C. kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe vererek kaçtı. Alarm sisteminin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kaçan A.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şahsın kaçarken marketten çaldığı paraları yola saçtığı tespit edilirken polis, paralar ve markette inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

kayseri

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kayseri, market, soygun