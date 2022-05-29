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Eski çalıştığı marketi önce soydu, sonra yaktı, çaldığı paraları da yola saçtı
Eski çalıştığı marketi önce soydu, sonra yaktı, çaldığı paraları da yola saçtı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hırsızlık için bir markete giren eski çalışan, kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe verdi. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T06:56+0300
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kayseri
market
soygun
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eskiden çalıştığı markete giren A.C. kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe vererek kaçtı. Alarm sisteminin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kaçan A.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şahsın kaçarken marketten çaldığı paraları yola saçtığı tespit edilirken polis, paralar ve markette inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kayseri, market, soygun

Eski çalıştığı marketi önce soydu, sonra yaktı, çaldığı paraları da yola saçtı

06:56 29.05.2022
© İHA / TURAN BULUTKayseri- Market soygunu
Kayseri- Market soygunu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© İHA / TURAN BULUT
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hırsızlık için bir markete giren eski çalışan, kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe verdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eskiden çalıştığı markete giren A.C. kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe vererek kaçtı. Alarm sisteminin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kaçan A.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan şahsın kaçarken marketten çaldığı paraları yola saçtığı tespit edilirken polis, paralar ve markette inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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