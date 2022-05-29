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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renklerine büründü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renklerine büründü
Azerbaycan'da Cumhuriyetin ilan edilmesinin 104. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T06:35+0300
2022-05-29T06:43+0300
yaşam
azerbaycan
fatih sultan mehmet köprüsü
bayrak
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​​​​​​​Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanının 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 'Cumhuriyet Günü' kapsamında Azerbaycan bayrağının renklerine büründü. Kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer’den görüntülendi. Aydınlatma sabah saatlerine kadar sürdü.
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azerbaycan, fatih sultan mehmet köprüsü, bayrak

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

06:35 29.05.2022 (güncellendi: 06:43 29.05.2022)
© AAFSM Köprüsü- Azerbaycan
FSM Köprüsü- Azerbaycan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© AA
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Azerbaycan'da Cumhuriyetin ilan edilmesinin 104. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
​​​​​​​Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanının 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 'Cumhuriyet Günü' kapsamında Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.
Kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer’den görüntülendi.
Aydınlatma sabah saatlerine kadar sürdü.
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