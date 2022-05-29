https://tr.sputniknews.com/20220529/fatih-sultan-mehmet-koprusu-azerbaycan-bayraginin-renklerine-burundu--1056779125.html

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Azerbaycan'da Cumhuriyetin ilan edilmesinin 104. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T06:35+0300

2022-05-29T06:35+0300

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yaşam

azerbaycan

fatih sultan mehmet köprüsü

bayrak

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​​​​​​​Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanının 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 'Cumhuriyet Günü' kapsamında Azerbaycan bayrağının renklerine büründü. Kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer’den görüntülendi. Aydınlatma sabah saatlerine kadar sürdü.

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azerbaycan, fatih sultan mehmet köprüsü, bayrak