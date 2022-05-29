https://tr.sputniknews.com/20220529/feto-firarisi-enes-kanter-time-dergisine-yazdi-erdoganin-natoya-zorbalik-etmesine-izin-vermeyin-1056777031.html
FETÖ firarisi Enes Kanter, Time dergisine yazdı: Erdoğan'ın NATO'ya zorbalık etmesine izin vermeyin
FETÖ firarisi Enes Kanter, Time dergisine yazdı: Erdoğan'ın NATO'ya zorbalık etmesine izin vermeyin
FETÖ firarisi Enes Kanter tarafından kaleme alınan ve Time dergisinde yayınlanan yazıda, İsveç ve Finlandiya lehine ifadeler kullanıldı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T01:57+0300
2022-05-29T01:57+0300
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Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, Time dergisinde yer verilen yazısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu gündemine değindi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkese yaptığı gibi NATO'ya da zorbalık etmesine izin vermeyin” başlıklı yazıda Kanter, iki İskandinav ülkesinin, Türkiye'nin "kavgacı muamelesiyle" karşılaştığını öne sürerek, “Erdoğan'ın İsveç'e ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine haydutça karşı çıkarak hem insan yaşamının hem de Türkiye halkının çıkarlarının önüne kendi çıkarlarını koyması şaşırtıcı olmamalı” ifadelerini kullandı."Daha güvenli bir dünya arayışıyla NATO'ya katılmaya çalışıyorlar" yorumunda bulunan Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkındaki tutumuna ilişkin ise, "NATO'nun bu tür talepleri kabul etmemesi gerektiğini ne kadar vurgulasam az." ifadesini kullandı.Öte yandan Kanter, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerden Ankara'nın karşısında 'birlik olmasını' talep etti.Yazıda sık sık Erdoğan’ı suçlayan Enes Kanter, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın iadesini istediği kişiler arasında PKK’lıların yanı sıra FETÖ mensuplarının da olduğunu aktardı.Kanter, “Erdoğan, her iki NATO adayının da, Türkiye'nin Suriye'yi işgal ettiği 2019'da kendilerinin (ve diğer birçok Avrupa ülkesinin) Ankara'ya yönelik silah yasağını kaldırmasını istiyor - IŞİD'le savaşmak için değil, IŞİD'le savaşan Kürtleri öldürmek için” ifadelerini kullandı.Enes Kanter yazıda Türkiye ve Erdoğan’a karşı özetle şunları kaleme aldı:
https://tr.sputniknews.com/20220528/feto-firarisi-enes-kantere-cumhurbaskanina-hakaretten-sorusturma-1056772515.html
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FETÖ firarisi Enes Kanter, Time dergisine yazdı: Erdoğan'ın NATO'ya zorbalık etmesine izin vermeyin
01:57 29.05.2022 (güncellendi: 02:05 29.05.2022) Abone ol
FETÖ firarisi Enes Kanter tarafından kaleme alınan ve Time dergisinde yayınlanan yazıda, İsveç ve Finlandiya lehine ifadeler kullanıldı.
Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, Time dergisinde yer verilen yazısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu gündemine değindi.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkese yaptığı gibi NATO'ya da zorbalık etmesine izin vermeyin” başlıklı yazıda Kanter, iki İskandinav ülkesinin, Türkiye'nin "kavgacı muamelesiyle" karşılaştığını öne sürerek, “Erdoğan'ın İsveç'e ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine haydutça karşı çıkarak hem insan yaşamının hem de Türkiye halkının çıkarlarının önüne kendi çıkarlarını koyması şaşırtıcı olmamalı” ifadelerini kullandı.
"Daha güvenli bir dünya arayışıyla NATO'ya katılmaya çalışıyorlar" yorumunda bulunan Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkındaki tutumuna ilişkin ise, "NATO'nun bu tür talepleri kabul etmemesi gerektiğini ne kadar vurgulasam az." ifadesini kullandı.
Öte yandan Kanter, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerden Ankara'nın karşısında 'birlik olmasını' talep etti.
Yazıda sık sık Erdoğan’ı suçlayan Enes Kanter, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın iadesini istediği kişiler arasında PKK’lıların yanı sıra FETÖ mensuplarının da olduğunu aktardı.
Kanter, “Erdoğan, her iki NATO adayının da, Türkiye'nin Suriye'yi işgal ettiği 2019'da kendilerinin (ve diğer birçok Avrupa ülkesinin) Ankara'ya yönelik silah yasağını kaldırmasını istiyor - IŞİD'le savaşmak için değil, IŞİD'le savaşan Kürtleri öldürmek için” ifadelerini kullandı.
Enes Kanter yazıda Türkiye ve Erdoğan’a karşı özetle şunları kaleme aldı:
“Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı var, NATO'nun da Türkiye'nin baş ağrısına ihtiyacı var. Ülkenin stratejik önemi, otoriter liderini yatıştırmak için bir bahane olmamalı. Bunu yapmak, Türkiye'nin demokrasisinden geriye kalanları yok etmeye devam etmesine, Rusya ve İran'ın Batı yaptırımlarını atlatmasına, aşırı dincilere güvenli bir sığınak sağlamasına ve aksi takdirde ittifakın korumak için oluşturduğu demokratik güvenlik ilkelerini baltalamasına izin verecek. ABD ve diğer 29 üyenin bu zorbalığa karşı sağlam durması gerekiyor. Buna karşı durmanın bir yolu: Küresel Magnitsky Yasası kapsamındaki insan hakları ihlallerinin hesabını Erdoğan ve yandaşlarından sorulmalı. Aile üyelerinin yanı sıra Erdoğan'ın mal varlığının da ayrıntılı bir hesabını vermesini isteyin.”