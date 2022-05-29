https://tr.sputniknews.com/20220529/fransada-24-ilde-su-kullanimina-kisitlama-1056784534.html

Fransa'da 24 ilde su kullanımına kısıtlama

Fransa'da 24 ilde su kullanımına kısıtlama

Yaz sıcağı kendini hissettirmeye başlarken, Fransa'da şimdiden aşırı kuraklık nedeniyle 24 ilde su kullanımına kısıtlamalar getirildi. Bu kadar erken önlem... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T12:48+0300

2022-05-29T12:48+0300

2022-05-29T12:55+0300

dünya

fransa

kuraklık

su

tüketim

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Fransa anakarasındaki 96 ilden (departman) 24'ünde su kullanımına kısıtlamalar getirildiğini açıklayan Ekolojik Geçiş Bakanlığı, kısıtlamaların bazı bölgelerde su tasarrufu çağrısından ibaret olduğunu, ama bazı bölgelerde tarım için su çekmenin yüzde 50 azaltılmasından otomobil yıkama ve yüzme havuzu doldurmanın yasaklanmasına kadar uzandığını duyurdu. Yağış seviyelerinin Eylül 2021'den bu yana ortalamanın altında seyrettiği Fransa'da geçen ay açık yüzde 25'e ulaştı. Kayıtlardaki en sıcak mayıs ayı olma yolunda ilerleyen bu ay anormal derecede yüksek sıcaklıklar durumu daha da kötüleştirdi.Nisan ayının ortalarında 8 il su kullanımına kısıtlama getirmek zorunda kaldı. 2021'in aynı döneminde bu sayı 3'tü. Mayısın ikinci haftasında ise bu sayı 15'e çıktı. Bu haftaki açıklamasında bu yıl kuraklığın erken başladığına dikkat çeken yeni Başbakan Elisabeth Borne, su kaynakları doğru yönetmek ve bu yaz durumun yönetilemez hale gelmesini önlemek için adımlar attıklarını belirtti. Borne, yerel makamlara su kaynaklarını mümkün olduğunca korumaları talimatını verdiklerini aktararak tüm Fransız halkını su tüketimini azaltmaya çağırdı.Başbakan, kuraklık nedeniyle hayvan yemi bulamayan çiftçileri desteklemek için 400 milyon euro tahsis edileceğini sözlerine ekledi. Sonbahardan beri İspanya ve Portekiz'de görülen şiddetli kuraklık, güney Fransa'ya da yayıldı. Bu kez olağandışı olan şey ise kuraklığın, güney ve kuzey Fransa'yı ayıran nehir olan Loire'nin kuzeyindeki bölgeleri de etkilemesi.

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fransa, kuraklık, su, tüketim