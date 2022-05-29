Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220529/fransada-24-ilde-su-kullanimina-kisitlama-1056784534.html
Fransa'da 24 ilde su kullanımına kısıtlama
Fransa'da 24 ilde su kullanımına kısıtlama
Yaz sıcağı kendini hissettirmeye başlarken, Fransa'da şimdiden aşırı kuraklık nedeniyle 24 ilde su kullanımına kısıtlamalar getirildi. Bu kadar erken önlem... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T12:48+0300
2022-05-29T12:55+0300
dünya
fransa
kuraklık
su
tüketim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104185/13/1041851305_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_535aa73858d8eb134dfda66ab4c86712.jpg
Fransa anakarasındaki 96 ilden (departman) 24'ünde su kullanımına kısıtlamalar getirildiğini açıklayan Ekolojik Geçiş Bakanlığı, kısıtlamaların bazı bölgelerde su tasarrufu çağrısından ibaret olduğunu, ama bazı bölgelerde tarım için su çekmenin yüzde 50 azaltılmasından otomobil yıkama ve yüzme havuzu doldurmanın yasaklanmasına kadar uzandığını duyurdu. Yağış seviyelerinin Eylül 2021'den bu yana ortalamanın altında seyrettiği Fransa'da geçen ay açık yüzde 25'e ulaştı. Kayıtlardaki en sıcak mayıs ayı olma yolunda ilerleyen bu ay anormal derecede yüksek sıcaklıklar durumu daha da kötüleştirdi.Nisan ayının ortalarında 8 il su kullanımına kısıtlama getirmek zorunda kaldı. 2021'in aynı döneminde bu sayı 3'tü. Mayısın ikinci haftasında ise bu sayı 15'e çıktı. Bu haftaki açıklamasında bu yıl kuraklığın erken başladığına dikkat çeken yeni Başbakan Elisabeth Borne, su kaynakları doğru yönetmek ve bu yaz durumun yönetilemez hale gelmesini önlemek için adımlar attıklarını belirtti. Borne, yerel makamlara su kaynaklarını mümkün olduğunca korumaları talimatını verdiklerini aktararak tüm Fransız halkını su tüketimini azaltmaya çağırdı.Başbakan, kuraklık nedeniyle hayvan yemi bulamayan çiftçileri desteklemek için 400 milyon euro tahsis edileceğini sözlerine ekledi. Sonbahardan beri İspanya ve Portekiz'de görülen şiddetli kuraklık, güney Fransa'ya da yayıldı. Bu kez olağandışı olan şey ise kuraklığın, güney ve kuzey Fransa'yı ayıran nehir olan Loire'nin kuzeyindeki bölgeleri de etkilemesi.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104185/13/1041851305_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_12d03017d399d1441fecabc85e321ee7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, kuraklık, su, tüketim

Fransa'da 24 ilde su kullanımına kısıtlama

12:48 29.05.2022 (güncellendi: 12:55 29.05.2022)
© AAbanyo yapmak - duş almak
banyo yapmak - duş almak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Yaz sıcağı kendini hissettirmeye başlarken, Fransa'da şimdiden aşırı kuraklık nedeniyle 24 ilde su kullanımına kısıtlamalar getirildi. Bu kadar erken önlem alınmak zorunda kalınması, iklim değişikliğinin kontrolden çıktığı yorumlarını beraberinde getirdi.
Fransa anakarasındaki 96 ilden (departman) 24'ünde su kullanımına kısıtlamalar getirildiğini açıklayan Ekolojik Geçiş Bakanlığı, kısıtlamaların bazı bölgelerde su tasarrufu çağrısından ibaret olduğunu, ama bazı bölgelerde tarım için su çekmenin yüzde 50 azaltılmasından otomobil yıkama ve yüzme havuzu doldurmanın yasaklanmasına kadar uzandığını duyurdu.
Yağış seviyelerinin Eylül 2021'den bu yana ortalamanın altında seyrettiği Fransa'da geçen ay açık yüzde 25'e ulaştı. Kayıtlardaki en sıcak mayıs ayı olma yolunda ilerleyen bu ay anormal derecede yüksek sıcaklıklar durumu daha da kötüleştirdi.
Nisan ayının ortalarında 8 il su kullanımına kısıtlama getirmek zorunda kaldı. 2021'in aynı döneminde bu sayı 3'tü. Mayısın ikinci haftasında ise bu sayı 15'e çıktı.
Bu haftaki açıklamasında bu yıl kuraklığın erken başladığına dikkat çeken yeni Başbakan Elisabeth Borne, su kaynakları doğru yönetmek ve bu yaz durumun yönetilemez hale gelmesini önlemek için adımlar attıklarını belirtti.
Borne, yerel makamlara su kaynaklarını mümkün olduğunca korumaları talimatını verdiklerini aktararak tüm Fransız halkını su tüketimini azaltmaya çağırdı.
Başbakan, kuraklık nedeniyle hayvan yemi bulamayan çiftçileri desteklemek için 400 milyon euro tahsis edileceğini sözlerine ekledi.
Sonbahardan beri İspanya ve Portekiz'de görülen şiddetli kuraklık, güney Fransa'ya da yayıldı. Bu kez olağandışı olan şey ise kuraklığın, güney ve kuzey Fransa'yı ayıran nehir olan Loire'nin kuzeyindeki bölgeleri de etkilemesi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала