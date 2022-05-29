https://tr.sputniknews.com/20220529/galatasaraydan-real-madride-tebrikler-ama-emin-misiniz-1056781142.html

Galatasaray'dan Real Madrid'e: 'Tebrikler ama emin misiniz?'

Galatasaray'dan Real Madrid'e: 'Tebrikler ama emin misiniz?'

Galatasaray Kulübü'nün resmi twitter hesabı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'in yaptığı final paylaşımına yanıt verdi. Galatasaray'ın paylaşımı... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T09:41+0300

2022-05-29T09:41+0300

2022-05-29T09:48+0300

spor

galatasaray

real madrid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054946963_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_4d4f994d0de01b53500290e6c35cd075.jpg

Real Madrid'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Galatasaray'ın resmi hesabından verdiği cevap büyük ses getirdi.İspanyol devinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından resmi twitter hesabından yaptığı "Biz finalleri oynamayız, finalleri kazanırız" paylaşımına Galatasaray'dan yanıt geldi.Galatasaray'ın İngilizce paylaşım yapan resmi hesabı, Real Madrid'in paylaşımına 2000 yılındaki Süper Kupa finalinde İspanyol ekibini yendiklerini hatırlatarak, "Tebrikler ama emin misiniz?" sözlerini kullandı.Bu paylaşım twitter kullanıcıları tarafından on binlerce beğeni aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220529/real-madrid-sampiyonlar-ligi-sampiyonu-oldu-1056776271.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, real madrid