https://tr.sputniknews.com/20220529/galatasaraydan-real-madride-tebrikler-ama-emin-misiniz-1056781142.html
Galatasaray'dan Real Madrid'e: 'Tebrikler ama emin misiniz?'
Galatasaray'dan Real Madrid'e: 'Tebrikler ama emin misiniz?'
Galatasaray Kulübü'nün resmi twitter hesabı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'in yaptığı final paylaşımına yanıt verdi. Galatasaray'ın paylaşımı... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T09:41+0300
2022-05-29T09:41+0300
2022-05-29T09:48+0300
spor
galatasaray
real madrid
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Real Madrid'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Galatasaray'ın resmi hesabından verdiği cevap büyük ses getirdi.İspanyol devinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından resmi twitter hesabından yaptığı "Biz finalleri oynamayız, finalleri kazanırız" paylaşımına Galatasaray'dan yanıt geldi.Galatasaray'ın İngilizce paylaşım yapan resmi hesabı, Real Madrid'in paylaşımına 2000 yılındaki Süper Kupa finalinde İspanyol ekibini yendiklerini hatırlatarak, "Tebrikler ama emin misiniz?" sözlerini kullandı.Bu paylaşım twitter kullanıcıları tarafından on binlerce beğeni aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220529/real-madrid-sampiyonlar-ligi-sampiyonu-oldu-1056776271.html
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galatasaray, real madrid
Galatasaray'dan Real Madrid'e: 'Tebrikler ama emin misiniz?'
09:41 29.05.2022 (güncellendi: 09:48 29.05.2022) Abone ol
Galatasaray Kulübü'nün resmi twitter hesabı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'in yaptığı final paylaşımına yanıt verdi. Galatasaray'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Real Madrid'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Galatasaray'ın resmi hesabından verdiği cevap büyük ses getirdi.
İspanyol devinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından resmi twitter hesabından yaptığı "Biz finalleri oynamayız, finalleri kazanırız" paylaşımına Galatasaray'dan yanıt geldi.
Galatasaray'ın İngilizce paylaşım yapan resmi hesabı, Real Madrid'in paylaşımına 2000 yılındaki Süper Kupa finalinde İspanyol ekibini yendiklerini hatırlatarak, "Tebrikler ama emin misiniz?" sözlerini kullandı.
Bu paylaşım twitter kullanıcıları tarafından on binlerce beğeni aldı.