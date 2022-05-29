https://tr.sputniknews.com/20220529/gaziosmanpasada-otomobil-iett-otobusune-carpti-1-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi-1056778180.html
Gaziosmanpaşa'da otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Gaziosmanpaşa'da otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Gaziosmanpaşa'da otomobilin refüjü geçerek İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T05:01+0300
2022-05-29T05:01+0300
2022-05-29T05:01+0300
türkiye
istanbul
gaziosmanpaşa
iett
trafik kazası
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Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nden Alibeyköy istikametine giden Samet Şahan yönetimindeki 06 DY 7323 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, Eminönü-Cebeci hattında çalışan Şenol Şirin idaresindeki İETT otobüsü ile çarpıştı.Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan, otobüsteki 3 yolcuya da ambulansta müdahale edildi.Samet Şahan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
türkiye
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gaziosmanpaşa
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istanbul, gaziosmanpaşa, iett, trafik kazası
Gaziosmanpaşa'da otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Gaziosmanpaşa'da otomobilin refüjü geçerek İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nden Alibeyköy istikametine giden Samet Şahan yönetimindeki 06 DY 7323 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, Eminönü-Cebeci hattında çalışan Şenol Şirin idaresindeki İETT otobüsü ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan, otobüsteki 3 yolcuya da ambulansta müdahale edildi.
Samet Şahan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.