https://tr.sputniknews.com/20220529/gelecek-partisi-genel-baskan-yardimcisi-ozdag-kilicdaroglu-oldurulecek-ve-ulke-kaosa-suruklenecekti-1056781560.html

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ: Kılıçdaroğlu öldürülecek ve ülke kaosa sürüklenecekti

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ: Kılıçdaroğlu öldürülecek ve ülke kaosa sürüklenecekti

Halk TV ekranlarında soruları yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, "Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, öldürülecekti. Kesinlikle... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T10:14+0300

2022-05-29T10:14+0300

2022-05-29T10:14+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

halk tv

gelecek partisi

selçuk özdağ

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Halk TV ekranlarında yayınlanan gazeteci İnan Demirel'in sunduğu 'Asıl Mesele' programına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ konuk oldu. Halk TV'yi kastederek "Pazartesi günü size ceza verecekler" diyen Özdağ, tek sesli bir düzen kurulmak istendiğini belirtti. Özdağ sözlerine şöyle devam etti: "Onun için bir parti kurduk. onun için iktidar partisine itiraz ettik. Ve oradan nimetleri terk ederek, orada çok büyük güçleri terk ederek biz yeni bir parti kurarak mücadeleye giriştik. Bakın (CHP lideri Kemal) Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, öldürülecekti. Kesinlikle öldürülecekti. Hedefte gidip bir kişinin yumruk atması falan yoktu. Ve ardından da Türkiye'de bir iç savaş provası yapılacaktı, kaos iklimi oluşturulacaktı ve OHAL ilan edilecekti. Çok hızlı bir şekilde ilan edilecekti. Ve ardından bizler saldırıya uğradık. Sayın Ali Babacan, Sayın Davutoğlu... Bu şahıslara 'Dolandırıcı' dedi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bizlere 'Dolandırıcı' dediği zaman RTÜK onunla ilgili bir işlem yaptı mı? Veya savcılar herhangi bir işlem yaptı mı? O haberi yayınlayanlar hakkında bir işlem yapıldı mı? Yapılmadı, kesinlikle yapılmadı." Gelecek bir yılın çok sancılı geçeceğini ve değişimin de sancılı olacağını söyleyen Özdağ ayrıca erken seçim olacağına inandığını, bu seçimin de 4 Kasım'da gerçekleştirileceğini düşündüğünü belirtti.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, halk tv, gelecek partisi, selçuk özdağ