https://tr.sputniknews.com/20220529/gercek-boyutlu-lego-technic-lamborghini-istanbulda-1056784975.html

Gerçek boyutlu LEGO Technic Lamborghini İstanbul'da

Gerçek boyutlu LEGO Technic Lamborghini İstanbul'da

Lamborghini Sián FKP 37 aracının LEGO Technic yapım parçaları ile gerçek boyutlarda oluşturulmuş hali bugün yapılan açılışla İstanbul Akasya AVM’de... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T13:07+0300

2022-05-29T13:07+0300

2022-05-29T13:26+0300

lamborghini

yaşam

lego

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056784921_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_71e72627c5fa98aa54e709c7fa27669d.jpg

LEGO Grup ve Lamborghini iş birliğiyle ortaya çıkan, 2 tondan fazla ağırlığa sahip, birbirinden farklı 154'ün üzerinde toplam 400 binden fazla LEGO Technic yapım parçası kullanıldığı gerçek boyuttaki araç, 28 Mayıs- 12 Haziran tarihleri arası Akasya AVM’de ziyaretçilerine açık olacak.LEGO Türkiye, Yunanistan ve İsrail Pazarlama Direktörü Tuna Canatar aracın yapım aşamasıyla ilgili, “15 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi ve yaklaşık 9 bin saat harcandı. Dolayısıyla arka planda tasarıma ek olarak bir de mühendislik emeği bulunuyor” dedi.Lamborghini Sián FKP 37 modelini yakından görmek için 12 Haziran’a kadar Akasya zemin katta yer alan sergi alanınında ziyaret edilebileceğini söyleyen Canatar, “Bizler için farklı ilgi alanlarında farklı tüketicilere ulaşabilmek çok önemli. Araç kategorisi de bizler için önemli bir ilgi alanı. Dolayısıyla global ekibimiz tarafından geliştirilen LEGO Lamborghini Sián FKP 37’nin birebir legodan yapılmış modelini Türkiye’ye getirmek ve öncelikli pazar olan Türkiye’deki legoseverlerle tanıştırmak istedik. LEGO Lamborghini Sián FKP 37, Türkiye’den önce Dubai’deydi, ondan önce de Polonya, Çek ve Danimarka’da sergilendi” ifadelerini kullandı.Canatay, etkinliğin Türkiye’de bu çapta yaptıkları ilk büyük etkinlik olduğunun altını çizerek, “Önümüzdeki 7-8 ay içinde mutlaka devamı gelecek. Şu anda globaldeki ortaklarla konuşmalarımızı yapıyoruz. Ve devamı gelecek diyebilirim ama isim vermeyeyim Lamborghini’nin önüne geçmesin, çünkü o da çok iddialı” diye konuştu.LEGO Grup’un misyonu, oyunun gücüyle yarının yapım ustalarına ilham vermek ve onları geliştirmektir. Temelini LEGO yapım parçalarından alan The LEGO System in Play, çocukların ve hayranların hayal edebildikleri her şeyi inşa etmelerine ve bozup tekrar tekrar inşa etmelerine olanak tanır. LEGO Grup, 1932 yılında Danimarka'nın Billund kentinde Ole Kirk Kristiansen tarafından kurulmuştur ve Danca LEg GOdt kelimelerinden türetilmiş ve ‘İyi Oyna’ anlamına gelmektedir. Bugün LEGO Grup, merkezi Billund'da bulunan bir aile şirketi olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, ürünleri şu anda dünya çapında 140'tan fazla ülkede satılmaktadır.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lamborghini, lego