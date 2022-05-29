https://tr.sputniknews.com/20220529/gocuk-altinda-kalan-isciler-9-saat-sonunda-kurtarildi-moral-destegi-icin-arkadasinin-elini-tuttu-1056778306.html
Göçük altında kalan işçiler, 9 saat sonunda kurtarıldı: Moral desteği için arkadaşının elini tuttu
Göçük altında kalan işçiler, 9 saat sonunda kurtarıldı: Moral desteği için arkadaşının elini tuttu
Bursa İnegöl'de altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T05:09+0300
2022-05-29T05:09+0300
2022-05-29T05:33+0300
türkiye
bursa
göçük
işçi
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Kozluca Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları sırasında taşeron firma işçisi Fırat Okan ve Seyithan Elinç, toprak kayması ile göçük altında kaldı.23 yaşındaki işçi Fırat Oktay'ın, arkadaşının elini tutup moral vermeye çalıştığı öğrenildi.Göçük altında kalan işçilerin mesai arkadaşları durumu ekiplere bildirdi.Olay yerine çok sayıda AFAD, Jandarma, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.5 saatlik çalışmayla ilk olarak göçük altından Fırat Okan çıkarıldı. Ardından yaklaşık 9 saat sonra ise Seyithan Elinç sıkıştığı yerden kurtarıldı.Kurtarılan işçiler ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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bursa, göçük, işçi
Göçük altında kalan işçiler, 9 saat sonunda kurtarıldı: Moral desteği için arkadaşının elini tuttu
05:09 29.05.2022 (güncellendi: 05:33 29.05.2022) Abone ol
Bursa İnegöl'de altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kozluca Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları sırasında taşeron firma işçisi Fırat Okan ve Seyithan Elinç, toprak kayması ile göçük altında kaldı.
23 yaşındaki işçi Fırat Oktay'ın, arkadaşının elini tutup moral vermeye çalıştığı öğrenildi.
Göçük altında kalan işçilerin mesai arkadaşları durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerine çok sayıda AFAD, Jandarma, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
5 saatlik çalışmayla ilk olarak göçük altından Fırat Okan çıkarıldı. Ardından yaklaşık 9 saat sonra ise Seyithan Elinç sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kurtarılan işçiler ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.