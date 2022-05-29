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https://tr.sputniknews.com/20220529/gocuk-altinda-kalan-isciler-9-saat-sonunda-kurtarildi-moral-destegi-icin-arkadasinin-elini-tuttu-1056778306.html
Göçük altında kalan işçiler, 9 saat sonunda kurtarıldı: Moral desteği için arkadaşının elini tuttu
Göçük altında kalan işçiler, 9 saat sonunda kurtarıldı: Moral desteği için arkadaşının elini tuttu
Bursa İnegöl'de altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
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bursa
göçük
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Kozluca Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları sırasında taşeron firma işçisi Fırat Okan ve Seyithan Elinç, toprak kayması ile göçük altında kaldı.23 yaşındaki işçi Fırat Oktay'ın, arkadaşının elini tutup moral vermeye çalıştığı öğrenildi.Göçük altında kalan işçilerin mesai arkadaşları durumu ekiplere bildirdi.Olay yerine çok sayıda AFAD, Jandarma, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.5 saatlik çalışmayla ilk olarak göçük altından Fırat Okan çıkarıldı. Ardından yaklaşık 9 saat sonra ise Seyithan Elinç sıkıştığı yerden kurtarıldı.Kurtarılan işçiler ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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bursa, göçük, işçi

Göçük altında kalan işçiler, 9 saat sonunda kurtarıldı: Moral desteği için arkadaşının elini tuttu

05:09 29.05.2022 (güncellendi: 05:33 29.05.2022)
© İHA / SALİH BİLAL ASLANBursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kozluca mahallesinde meydana gelen olayda altyapı yapan taşeron firmanın işçisi toprak kayması sonucu, toprak altında kaldı. Toprak altında kalan arkadaşının yanına inen işçi Fırat Oktay, arkadaşının elini tutup 8 saat boyunca hiç bırakmayarak moral verdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kozluca mahallesinde meydana gelen olayda altyapı yapan taşeron firmanın işçisi toprak kayması sonucu, toprak altında kaldı. Toprak altında kalan arkadaşının yanına inen işçi Fırat Oktay, arkadaşının elini tutup 8 saat boyunca hiç bırakmayarak moral verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN
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Bursa İnegöl'de altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kozluca Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları sırasında taşeron firma işçisi Fırat Okan ve Seyithan Elinç, toprak kayması ile göçük altında kaldı.
23 yaşındaki işçi Fırat Oktay'ın, arkadaşının elini tutup moral vermeye çalıştığı öğrenildi.
Göçük altında kalan işçilerin mesai arkadaşları durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerine çok sayıda AFAD, Jandarma, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
5 saatlik çalışmayla ilk olarak göçük altından Fırat Okan çıkarıldı. Ardından yaklaşık 9 saat sonra ise Seyithan Elinç sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kurtarılan işçiler ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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