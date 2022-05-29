Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220529/gokceada-aciklarinda-ay-baligi-ve-balinalari-goruntuledi-1056789429.html
Gökçeada açıklarında ay balığı ve balinaları görüntüledi
Gökçeada açıklarında ay balığı ve balinaları görüntüledi
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesi açıklarında kılıç balığı avcılığı yapan balıkçılar, derin sularda yaşayan ve çok sık görülmeyen... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T16:58+0300
2022-05-29T17:00+0300
balina
yaşam
gökçeada
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056789283_0:18:750:440_1920x0_80_0_0_c79b1d3aaa85832245e7bd0d8ebe602a.jpg
Gökçeada ilçesinin sosyal medya fenomeni balıkçı İlker Özdemir, Kuzey Ege Denizi’ndeki balık çeşitliliğini takipçilerine tanıtmak ve göstermek amacıyla avcılık yaparken bir yandan da ilginç görüntüler çekiyor. Hafta sonunda da kılıç avı için denize açılan İlker Özdemir, Gökçeada ile Yunanistan’ın Semadirek Adası arasındaki bölgede su yüzeyinde balinalar, ay balığı ve caretta carettaları görüntüledi, sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaştı.İlker Özdemir, “Ay balığı ve balinalar, 1500 metre derinlikten su yüzeyine çıkıyorlar. Görüntülediğimiz ay balığı yaklaşık 1 ton ağırlığındaydı. Yine balinaların da her biri yaklaşık 1’er ton ağırlığındaydı. Caretta caretlalarla da sık sık karşılaşıyoruz. Bu balıkların da güneşe ihtiyacı var ve o yüzden bu aylarda su yüzeyine çıkarak dinleniyorlar. Saros Körfezi'nde popülasyon arttı ve bu balıklar da burada yoğun görülmeye başladı. Denizlerimiz zenginleşiyor ve bu tür balıkları görmeye devam edeceğiz” dedi.
gökçeada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056789283_71:0:679:456_1920x0_80_0_0_ec55b3ac4df6d30f844a3c5e5c47dfb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
balina, gökçeada

Gökçeada açıklarında ay balığı ve balinaları görüntüledi

16:58 29.05.2022 (güncellendi: 17:00 29.05.2022)
© DHAGökçeada açıklarında ay balığı ve balinaları
Gökçeada açıklarında ay balığı ve balinaları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesi açıklarında kılıç balığı avcılığı yapan balıkçılar, derin sularda yaşayan ve çok sık görülmeyen balinalardan ay balığına kadar popülasyon içerisinde yer alan birçok canlıyı görüntüledi.
Gökçeada ilçesinin sosyal medya fenomeni balıkçı İlker Özdemir, Kuzey Ege Denizi’ndeki balık çeşitliliğini takipçilerine tanıtmak ve göstermek amacıyla avcılık yaparken bir yandan da ilginç görüntüler çekiyor.
Hafta sonunda da kılıç avı için denize açılan İlker Özdemir, Gökçeada ile Yunanistan’ın Semadirek Adası arasındaki bölgede su yüzeyinde balinalar, ay balığı ve caretta carettaları görüntüledi, sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaştı.
İlker Özdemir, “Ay balığı ve balinalar, 1500 metre derinlikten su yüzeyine çıkıyorlar. Görüntülediğimiz ay balığı yaklaşık 1 ton ağırlığındaydı. Yine balinaların da her biri yaklaşık 1’er ton ağırlığındaydı. Caretta caretlalarla da sık sık karşılaşıyoruz. Bu balıkların da güneşe ihtiyacı var ve o yüzden bu aylarda su yüzeyine çıkarak dinleniyorlar. Saros Körfezi'nde popülasyon arttı ve bu balıklar da burada yoğun görülmeye başladı. Denizlerimiz zenginleşiyor ve bu tür balıkları görmeye devam edeceğiz” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала