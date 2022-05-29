https://tr.sputniknews.com/20220529/icisleri-bakani-soylu-bizim-ecdadimiz-kimseye-meydani-birakmadi-1056780747.html

İçişleri Bakanı Soylu: Bizim ecdadımız kimseye meydanı bırakmadı

İçişleri Bakanı Soylu: Bizim ecdadımız kimseye meydanı bırakmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz dünyada hak ettiğimiz noktaya gelmediğimiz sürece, etrafımızdaki coğrafyaya ve bize de haddimizi bildirenlere meydanı... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T09:21+0300

2022-05-29T09:21+0300

2022-05-29T09:22+0300

süleyman soylu

politika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nca başlatılan, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Hepimiz birlikteyiz, Türkiye için görevdeyiz’ sloganıyla uygulamaya geçirilen ‘Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' kapsamında, farklı illerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen programa Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve farklı illerden gelen muhtarlar katıldı.Programda konuşan Bakan Soylu, şunları kaydetti:Sadece muhtarlara seslenmediğini, herkese seslendiğini ifade eden Soylu, "Biz dünyada hak ettiğimiz noktaya gelmediğimiz sürece, etrafımızdaki coğrafyaya ve bize de haddimizi bildirenlere meydanı bırakmış oluruz. Bizim ecdadımız kimseye meydanı bırakmadı. Eğer biz meydanı bırakırsak, aynen Yunanistan’ı geçenlere işkence yaptıkları gibi, denizin ortasında ölüme terk ederler . Biz meydanı bırakırsak, 13 milyon insanı yerinden ederler, hemen komşumuzda sesimizi çıkaramayacak hale geliriz" diye konuştu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süleyman soylu