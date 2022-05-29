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İçişleri Bakanı Soylu: Bizim ecdadımız kimseye meydanı bırakmadı
İçişleri Bakanı Soylu: Bizim ecdadımız kimseye meydanı bırakmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz dünyada hak ettiğimiz noktaya gelmediğimiz sürece, etrafımızdaki coğrafyaya ve bize de haddimizi bildirenlere meydanı... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T09:21+0300
2022-05-29T09:22+0300
süleyman soylu
politika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nca başlatılan, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Hepimiz birlikteyiz, Türkiye için görevdeyiz’ sloganıyla uygulamaya geçirilen ‘Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' kapsamında, farklı illerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen programa Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve farklı illerden gelen muhtarlar katıldı.Programda konuşan Bakan Soylu, şunları kaydetti:Sadece muhtarlara seslenmediğini, herkese seslendiğini ifade eden Soylu, "Biz dünyada hak ettiğimiz noktaya gelmediğimiz sürece, etrafımızdaki coğrafyaya ve bize de haddimizi bildirenlere meydanı bırakmış oluruz. Bizim ecdadımız kimseye meydanı bırakmadı. Eğer biz meydanı bırakırsak, aynen Yunanistan’ı geçenlere işkence yaptıkları gibi, denizin ortasında ölüme terk ederler . Biz meydanı bırakırsak, 13 milyon insanı yerinden ederler, hemen komşumuzda sesimizi çıkaramayacak hale geliriz" diye konuştu.
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İçişleri Bakanı Soylu: Bizim ecdadımız kimseye meydanı bırakmadı

09:21 29.05.2022 (güncellendi: 09:22 29.05.2022)
© DHASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz dünyada hak ettiğimiz noktaya gelmediğimiz sürece, etrafımızdaki coğrafyaya ve bize de haddimizi bildirenlere meydanı bırakmış oluruz. Bizim ecdadımız kimseye meydanı bırakmadı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nca başlatılan, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Hepimiz birlikteyiz, Türkiye için görevdeyiz’ sloganıyla uygulamaya geçirilen ‘Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' kapsamında, farklı illerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen programa Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve farklı illerden gelen muhtarlar katıldı.
Programda konuşan Bakan Soylu, şunları kaydetti:
“İstanbul ve Türkiye’nin en büyük millet bahçesinin, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, Cumhurbaşkanımızın ilk fidan dikim törenine katılacağız . Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, İstanbulun yeni bir nefes alanının, yeni bir yeşilinin bütün dünyaya nazire edercesine ilk adımlarını gerçekleştireceğiz. Biz dünyada birileri bir koşuyorsa iki koşmalıyız. Birileri bir çalışıyorsa, biz iki çalışmalıyız. İlk kez Avrupa’yı yönsüz ve vizyonsuz yakaladık.ilk kez Avrupa’yı karmaşık bir şekilde yakaladık. Aramızdaki makası kapatan bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz.”
Sadece muhtarlara seslenmediğini, herkese seslendiğini ifade eden Soylu, "Biz dünyada hak ettiğimiz noktaya gelmediğimiz sürece, etrafımızdaki coğrafyaya ve bize de haddimizi bildirenlere meydanı bırakmış oluruz. Bizim ecdadımız kimseye meydanı bırakmadı. Eğer biz meydanı bırakırsak, aynen Yunanistan’ı geçenlere işkence yaptıkları gibi, denizin ortasında ölüme terk ederler . Biz meydanı bırakırsak, 13 milyon insanı yerinden ederler, hemen komşumuzda sesimizi çıkaramayacak hale geliriz" diye konuştu.
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