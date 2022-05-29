https://tr.sputniknews.com/20220529/icisleri-bakani-soylu-kotu-gunler-geride-kaldi-1056789873.html

İçişleri Bakanı Soylu: Kötü günler geride kaldı

İçişleri Bakanı Soylu: Kötü günler geride kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sadece cumhurbaşkanlığını ve başbakanlığını yapmadı, Türkiye'nin kardeşlik mutabakatını ortaya... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T17:42+0300

2022-05-29T17:42+0300

2022-05-29T17:44+0300

politika

türkiye

süleyman soylu

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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü oturma eyleminin 1000'inci günü dolayısıyla kente gelen Bakan Soylu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de bulunan Saint George Kilisesi'nde gerçekleştirilen TRT Kurdi yayınında TRT Kurdi Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş ve gazeteci İdris Kardaş'a konuk oldu.Hayırlı pazarlar dileyerek konuşmasına başlayan Soylu, Diyarbakır annelerinin çok anlamlı direnişinin, itirazının, evlatlarına ve geleceklerine sahip çıkmalarının ve bir mahalle baskısını kırarak bunu yapmalarının 1000'inci günü olduğunu vurguladı.Anne yüreğinin çok kıymetli olduğunu, gücünün kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getiren Soylu, anneler tarafından direncin yürütülüyor olmasının büyük ve tarihi bir olay olarak değerlendirdiğini söyledi.Diyarbakır'ın çok zengin tarihi medeniyete sahip bulunduğunu kaydeden Soylu, Diyarbakır annelerinin eyleminin Hacire anneden başlayan, bugün 299 ailenin katıldığı, bir baskıyı ortadan kaldıran, bir baskıyı iten, tereddüt etmeden teröre karşı duran, kendi çoluğunu çocuğunu teröre kurban etmek istemeyen annelerin feryadı olduğunu belirtti.Bu feryadın büyüyerek Şırnak'a, Van'a, Hakkari'ye, Muş'a, İzmir'e, Berlin'e yayıldığına dikkati çeken Soylu, "Terörizmin acısını çektik. Çocuklarımız okuyamadılar. Aileler parçalandı. Kalkınma ve gelişme engellendi. Aslında düşünmemize ket vurdular yani düşünmemizi engellediler, bütün bunlar, madden kayıplara yol açtı. Zaman kaybettik. Acılar ve travmalar birikti yani toplumun acıları da büyük hasarlar bırakır. Maddi hasarlar bazen onarılabilir ama toplumun bu travmaları yüzyıllar sürebilir." ifadelerini kullandı.'Bizim bir tek derdimiz var: Terör'Çok zengin bir coğrafyanın çocukları olduklarını anlatan Soylu, bu coğrafyayı kendi küllerinden, gereklerinden, tarihin bıraktıklarından canlı tutmaya çalışanlardan olduklarını vurguladı.6-8 Ekim olaylarına da değinen Soylu, bu olaylarda tarihin sabote edildiğine inandığını, okullar,kütüphaneler, camiler, kiliseler, bütün bunların seçilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu, kültürün ortadan kaldırılmasına, tarihle, medeniyetle, geçmişle bağın kesilmesine çalışıldığını söyledi.Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehirlerin güzelleşmesinden, tarihiyle bütünleşmesinden, sanayi siteleriyle bir araya gelmesinden, 81 ildeki üniversitesinden, havalimanından, ulaşım, eğitim, sağlıktan, öğretmenlerinden, hiçbir şeyden vazgeçmediğini belirten Soylu, "İçişleri Bakanı oldum, bu ülkede kepenkler kapanıyordu. Bu ülkede Doğu ve Güneydoğu'da mahkemeler kurulmuştu. Vergiler, haraç alınıyordu, bazen akşam 16.00-17.00'den sonra insanlar sokağa çıkmaktan imtina ediyorlardı, çocuklarına 'Aman eve gel!' diyorlardı." ifadelerini kullandı.'Bu makus talih yenildi'Şimdi Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında üniversitelerin bulunduğunu, İstanbul'da öğretmen eksikliği olduğunu ancak bölgede öğretmen eksiğinin bulunmadığına işaret eden Soylu, geçmişte makus talihin bölgeyle özdeşleştiğini anımsattı.Bakan Soylu, "Bu makus talih yenildi ve bunu Recep Tayyip Erdoğan yendi. Kimse kendine pay biçmesin. Elbette daha önceden yapılanlar var. Bu makus talihin kırılması için yeterli değildi. Biz ancak çocuklarımızın geleceğinin çok sağlıklı olmasını, hayal kurmalarını isteyebiliriz. İnsan, hayalden yoksun bırakılabilir mi? Silahın, terör örgütünün, çatışmanın gölgesinde hayal nasıl kurarsınız?" ifadelerini kullandı.Geçmişte "Kürt'üm" demenin suç gibi algılandığını, bu algıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırdığını vurgulayan Soylu, bugün herkesin rahatlıkla Kürt olduğunu söyleyebildiğini anlattı.Soylu, şunları dile getirdi:'Her geçen gün bir öncekinden çok daha iyi olacak'Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) önce Türkçe başladığını anlatan Soylu, sonra ihtiyaca göre Farsça, Arapça, Fransızca, Rusça, Almanca, İspanyolca, Kürtçe, Özbekçe ve Kırgızcaya doğru gittiğini belirtti.Bölgeye akın akın insanların geleceğini dile getiren Soylu, Diyarbakır'da üniversite okumanın ayrıcalıklı olacağını, kötü günlerin geride kaldığını, her geçen günün bir öncekinden çok daha iyi olacağına işaret etti.İçişleri Bakanı Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:'Eski tartışmalar üzerinden yeni bir zemin bulma arayışıdır'Bu konuların siyasallaştırılmasını, buradan bir dil ve sanat ayrımının ortaya konulmasını, dile karşı bir eylem olarak değerlendirilmesini sadece halk nezdinde itibarını kaybedenlerin, terör örgütü siyasilerinin kendilerine ait yeni bir zemin bulma arayışı olarak görmek gerektiğini söyleyen Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

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türkiye, süleyman soylu