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CANLI ANLATIM| Japonya'dan Ukrayna'ya 1.7 milyon dolarlık acil yardım
CANLI ANLATIM| Japonya'dan Ukrayna'ya 1.7 milyon dolarlık acil yardım
Japon hükümeti, Rusya'nın operasyonunun sürdüğü Ukrayna'ya 1.7 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T08:49+0300
2022-05-29T08:49+0300
2022-05-29T08:50+0300
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CANLI ANLATIM| Japonya'dan Ukrayna'ya 1.7 milyon dolarlık acil yardım 08:49 29.05.2022 (güncellendi: 08:50 29.05.2022) Abone ol
Japon hükümeti, Rusya'nın operasyonunun sürdüğü Ukrayna'ya 1.7 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
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Japon hükümeti, Ukrayna'ya 1.7 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ülkesinin, Ukrayna'ya destek için uluslararası toplumla hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.