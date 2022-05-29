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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220529/japonyadan-ukraynaya-17-milyon-dolarlik-acil-yardim-1056780389.html
CANLI ANLATIM| Japonya'dan Ukrayna'ya 1.7 milyon dolarlık acil yardım
CANLI ANLATIM| Japonya'dan Ukrayna'ya 1.7 milyon dolarlık acil yardım
Japon hükümeti, Rusya'nın operasyonunun sürdüğü Ukrayna'ya 1.7 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
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CANLI ANLATIM| Japonya'dan Ukrayna'ya 1.7 milyon dolarlık acil yardım

08:49 29.05.2022 (güncellendi: 08:50 29.05.2022)
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Japon hükümeti, Rusya'nın operasyonunun sürdüğü Ukrayna'ya 1.7 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
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08:51 29.05.2022
08:50 29.05.2022
08:49 29.05.2022
Japon hükümeti, Ukrayna'ya 1.7 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ülkesinin, Ukrayna'ya destek için uluslararası toplumla hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.
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