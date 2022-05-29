https://tr.sputniknews.com/20220529/japonyanin-kuzeydogusunda-54-buyuklugunde-deprem-1056784240.html
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5.4 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5.4 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki İbaraki eyaleti açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T12:29+0300
2022-05-29T12:29+0300
2022-05-29T12:39+0300
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japonya
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Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İbaraki açıklarında yerel saatle 15.55'te 5.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Ajans, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.Sarsıntının İbaraki'ye komşu Fukuşima eyaleti ile Toçigi, Gunma ve Çiba bölgelerinde de hissedildiği kaydedildi.İbaraki'deki 'Tokai 2' nükleer santrallerinde anormallik saptanmadığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220522/japonyanin-kuzeydogusunda-58-buyuklugunde-deprem-1056567110.html
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deprem, japonya
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5.4 büyüklüğünde deprem
12:29 29.05.2022 (güncellendi: 12:39 29.05.2022) Abone ol
Japonya'nın kuzeydoğusundaki İbaraki eyaleti açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İbaraki açıklarında yerel saatle 15.55'te 5.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ajans, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının İbaraki'ye komşu Fukuşima eyaleti ile Toçigi, Gunma ve Çiba bölgelerinde de hissedildiği kaydedildi.
İbaraki'deki 'Tokai 2' nükleer santrallerinde anormallik saptanmadığı bildirildi.