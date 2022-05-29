https://tr.sputniknews.com/20220529/kilicdaroglu-cumhurbaskani-adayi-egosunu-yenmis-olmali-yetkilerini-devretmeye-hazir-olmali-1056785091.html

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı, egosunu yenmiş olmalı, yetkilerini devretmeye hazır olmalı

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı, egosunu yenmiş olmalı, yetkilerini devretmeye hazır olmalı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet yazarı Kongar'la yaptığı konuşmada cumhurbaşkanı adayının nasıl olması gerektiğini anlattı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T13:24+0300

2022-05-29T13:24+0300

2022-05-29T13:27+0300

politika

emre kongar

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

sadat a.ş

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Cumhuriyet yazarı Emre Kongar iki gün üst üste yayımladığı 'Benim Cumhurbaşkanı Adayım' başlıklı yazılarda, bir liderden beklenen en basit özellikleri ve asgari ahlak kurallarını sıraladı: "Nazik, terbiyeli, kültürlü, meslek sahibi olsun, Türkçeyi düzgün kullansın... Hırsızlık yapmasın, rüşvet almasın, kamu mallarını, doğayı yağmalamasın... Yalan söylemesin, gerçekleri ve tarihi saptırmasın, sözünde dursun, güvenilir olsun... İnsanları birbirlerine düşman etmesin, kimsenin ırkına, mezhebine karışmasın, sürekli nefret kusmasın... Herkesin giyimine, kuşamına, yediğine, içtiğine, yaşam biçimine, ilişkilerine karışmasın... Yargıyı kendi duygu ve düşüncelerine köle etmesin, beğenmediği insanları hapse attırmasın, vatandaşların mallarına mülklerine el koydurmasın... Sürekli zamlarla milletin ekmeğiyle oynamasın, herkesin cebindeki parayı almasın, insanların yaşam sevincini, umutlarını yok etmesin." Bunların üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ve "Ben sade bir vatandaş olarak bütün önerilerinize yürekten katılıyorum... Bu özelliklere sahip bir Cumhurbaşkanı Türkiye’yi kısa zamanda düze çıkarır” dediğini aktaran Kongar bugünkü yazısında konuşmanın detaylarına dair şunları yazdı: “Kılıçdaroğlu 'Her sağduyulu vatandaş bu beklentilere katılır, katılmalıdır' diyerek devam etti: 'Çalmayacak, yolsuzluk yapmayacak... Yalan söylemeyecek... İnsanlara hakaret etmeyecek... Ayrımcılık yapmayacak... En önemlisi de adil olacak”' dedi. Bu girişten sonra devam eden sohbetimizde ilk olarak üç nokta üzerinde durdu: 1) 'Adalet en önemli sorun. Cumhurbaşkanı mutlaka adil olmalı' dedi. 2) 'Meslek, uzmanlık önemli. Cumhurbaşkanı devleti tanımalı, iktisat bilmeli' dedi. 3) 'Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı tanımı da sizinkilerle uyuşuyor' dedi. Konuşma sırasında en çok vurguladığı husus bir kişilik özelliğine ilişkin olduğu için beni biraz şaşırttı. 'Cumhurbaşkanı, egosunu yenmiş olmalı' dedi. Bu söylemiyle, sadece kibirli ve kendini beğenmiş olmamayı değil, aynı zamanda egoist (bencil) olmamayı ve ceberut cumhurbaşkanlığı yetkilerinden vazgeçmeyi de kastediyordu: 'Yetkilerini devretmeye hazır olmalı' dedi. Kılıçdaroğlu’nu hazır karşımda bulmuşken, ABD’deki vakıflar konusundaki son açıklamaları hakkında açık ve net olarak şunu sordum: 'İktidar tetikçileri medyada sürekli olarak, ‘Seçimi kaybetmezler, kaybetseler de gitmezler’ diyerek, seçimden önce seçmende umutsuzluk yaratıyor, muhalefete oy verecek olan demokrat seçmenlerin sandığa gitmesini önlemek istiyorlar. Sizin bu ‘Vakıflar aracılığıyla Türkiye’den gitme hazırlığı yapıyorlar’ iddianız, iktidarın bu propagandasını önlemeye mi yönelikti?' 'Evet. Kaybedeceklerini anladılar, hazırlık içindeler; onu açıkladım' dedi... Ve devam etti: 'SADAT’a da sandık güvenliği için gittim' dedi."

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emre kongar, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), sadat a.ş