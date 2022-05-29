https://tr.sputniknews.com/20220529/konutta-yeni-model-devreye-giriyor-arazi-kamudan-ev-vatandastan-1056783920.html

Konutta yeni model devreye giriyor: Arazi kamudan, ev vatandaştan

Konutta yeni model devreye giriyor: Arazi kamudan, ev vatandaştan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, vatandaşın kendi evini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı arsa satışına başlayacaklarını açıkladı... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T12:10+0300

2022-05-29T12:10+0300

2022-05-29T12:12+0300

ekonomi

murat kurum

ev

hazine ve maliye bakanlığı

arsa

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Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı ilgili bakanlıklar yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bir yandan sosyal konut üretiminde gaza basılırken bir yandan da farklı modeller geliştiriliyor. Bu modellerden biri de altyapılı arsa satışı olacak. Hürriyet'in haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendi evini yapmak isteyen vatandaş için, şehrin gelişim çeperlerindeki Hazine arazilerinin uygun ödeme koşullarında satışa çıkacağını açıkladı.Konut fiyatlarındaki artışa değinen Bakan Kurum, pandemi ile tüm dünyada tedarik zincirinin bozulduğunu ve bu durumun birçok sektörü etkilediğini söyledi. Bu süreçte tüm sektörlere destek olacak çalışmalar yapıldığını belirten Bakan Kurum, “Vatandaşı çaresiz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Sahada vatandaşın sorunlarını dinliyor, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hızla çalışma yapıyoruz. Gelinen noktada ülkemizde 2 yıl önce konut fazlası var tartışması vardı. O gün düzenlenen kampanya ile rekor satışlar yapıldı. Bugün de yine konut ihtiyacı olan vatandaş için bir ay önce yeni bir paket açıklandı. Kredi faizleri düşürüldü. Gündemimizde yeni çalışmalar da var. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, belediyelerimizle vatandaşın konut almasını kolaylaştıracak, yeni arzın piyasaya çıkmasını sağlayacak adımlar atacağız” dedi.Sosyal konut projelerinin yanında ‘altyapılı konut arsaları’ satışı da yapacakların söyleyen Bakan Kurum şöyle devam etti: “Hazine arazilerini vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkacağız. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak. Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz” dedi. Arsa projesine ilişkin detayları Hürriyet’e anlatan Bakan Kurum, vatandaşın şehrin çeperinde, hafta sonu ya da sürekli kalabileceği evler talep ettiğini belirtti ve şunları söyledi: “Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, Arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazilerini çalışıyoruz. Şehrin çeperinde, vatandaşımızın yerleşecekleri alanı altyapısı ile birlikte hazırlıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekli ile satışa çıkacağız.”Arsanın yerine göre metrekare büyüklüklerinin belirleneceğini belirten Bakan Kurum, “Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz. İhtiyaca ve talebe göre sayılar belirlenecek” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum arsa satışına ağustos ayında başlamayı ve yıl sonuna kadar düzenli satış yapmayı planladıklarını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220528/bakan-kurum-tufe-rakamlarinin-altinda-bir-kira-duzenlemesi-icin-calisiyoruz-1056764927.html

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murat kurum, ev, hazine ve maliye bakanlığı, arsa