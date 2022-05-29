https://tr.sputniknews.com/20220529/lakersin-yeni-antrenorunu-lebron-james-acikladi-1056781693.html

Los Angeles Lakers'ın yeni antrenörünü LeBron James açıkladı

Los Angeles Lakers'ın yeni antrenörünü LeBron James açıkladı

NBA'de Los Angeles Lakers'ın Frank Vogel'ın yerine Milwaukee Bucks'ın yardımcı antrenörü Darvin Ham'ı getireceği belirtildi. Resmi açıklama gelmemesine rağmen... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T10:20+0300

2022-05-29T10:20+0300

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lebron james

spor

la lakers

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Sezonu, Batı Konferansı'nda 11. sırada tamamlayan ve play-off'a kalamayan Los Angeles Lakers'ta Frank Vogel'ın yerine geçecek isim netlik kazanıyor.Los Angeles Lakers henüz resmi açıklama yapmamasına rağmen LeBron James, Darvin Ham'ı kutladı.NTV Spor'un Athletic'ten aktardığına göre, Los Angeles Lakers'ın Milwaukee Bucks'ın yardımcı antrenörü Darvin Ham'la 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.Los Angeles Lakers'ın başına geçmesine beklenen Darvin Ham'ın resmi olarak açıklanmasının ardından Ham, antrenörlük kariyerinde ilk kez bir takımda başantrenör olarak görev yapacak.Antrenörlük kariyerinde NBA Gelişim Ligi'nde başlayan Ham, 2011-2013 yılları arasında Los Angeles Lakers'ta yardımcı antrenör olarak görev almıştı.Sonrasında Atlanta Hawks'ta çalışan 48 yaşındaki antrenör, 2018'den bu yana Milwaukee Bucks'ta Mike Budenholzer'ın ekibinde yer alıyordu.

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lebron james, la lakers