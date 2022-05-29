https://tr.sputniknews.com/20220529/lakersin-yeni-antrenorunu-lebron-james-acikladi-1056781693.html
Los Angeles Lakers'ın yeni antrenörünü LeBron James açıkladı
Los Angeles Lakers'ın yeni antrenörünü LeBron James açıkladı
NBA'de Los Angeles Lakers'ın Frank Vogel'ın yerine Milwaukee Bucks'ın yardımcı antrenörü Darvin Ham'ı getireceği belirtildi. Resmi açıklama gelmemesine rağmen... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T10:20+0300
2022-05-29T10:20+0300
2022-05-29T10:23+0300
lebron james
spor
la lakers
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Sezonu, Batı Konferansı'nda 11. sırada tamamlayan ve play-off'a kalamayan Los Angeles Lakers'ta Frank Vogel'ın yerine geçecek isim netlik kazanıyor.Los Angeles Lakers henüz resmi açıklama yapmamasına rağmen LeBron James, Darvin Ham'ı kutladı.NTV Spor'un Athletic'ten aktardığına göre, Los Angeles Lakers'ın Milwaukee Bucks'ın yardımcı antrenörü Darvin Ham'la 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.Los Angeles Lakers'ın başına geçmesine beklenen Darvin Ham'ın resmi olarak açıklanmasının ardından Ham, antrenörlük kariyerinde ilk kez bir takımda başantrenör olarak görev yapacak.Antrenörlük kariyerinde NBA Gelişim Ligi'nde başlayan Ham, 2011-2013 yılları arasında Los Angeles Lakers'ta yardımcı antrenör olarak görev almıştı.Sonrasında Atlanta Hawks'ta çalışan 48 yaşındaki antrenör, 2018'den bu yana Milwaukee Bucks'ta Mike Budenholzer'ın ekibinde yer alıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220314/lebron-jamesten-tarihi-rekor-30-bin-sayi-barajini-gecen-ilk-oyuncu-oldu--1054706498.html
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lebron james, la lakers
Los Angeles Lakers'ın yeni antrenörünü LeBron James açıkladı
10:20 29.05.2022 (güncellendi: 10:23 29.05.2022) Abone ol
NBA'de Los Angeles Lakers'ın Frank Vogel'ın yerine Milwaukee Bucks'ın yardımcı antrenörü Darvin Ham'ı getireceği belirtildi. Resmi açıklama gelmemesine rağmen takımın yıldız ismi LeBron James, Ham'ı kutlayan bir mesaj yayımladı.
Sezonu, Batı Konferansı'nda 11. sırada tamamlayan ve play-off'a kalamayan Los Angeles Lakers'ta Frank Vogel'ın yerine geçecek isim netlik kazanıyor.
Los Angeles Lakers henüz resmi açıklama yapmamasına rağmen LeBron James, Darvin Ham'ı kutladı.
NTV Spor'un Athletic'ten aktardığına göre, Los Angeles Lakers'ın Milwaukee Bucks'ın yardımcı antrenörü Darvin Ham'la 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Los Angeles Lakers'ın başına geçmesine beklenen Darvin Ham'ın resmi olarak açıklanmasının ardından Ham, antrenörlük kariyerinde ilk kez bir takımda başantrenör olarak görev yapacak.
Antrenörlük kariyerinde NBA Gelişim Ligi'nde başlayan Ham, 2011-2013 yılları arasında Los Angeles Lakers'ta yardımcı antrenör olarak görev almıştı.
Sonrasında Atlanta Hawks'ta çalışan 48 yaşındaki antrenör, 2018'den bu yana Milwaukee Bucks'ta Mike Budenholzer'ın ekibinde yer alıyordu.