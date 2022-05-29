https://tr.sputniknews.com/20220529/liverpooldan-gecikme-icin-sorusturma-talebi-resmi-basvuruda-bulunduk-1056780569.html

Liverpool'dan gecikme için soruşturma talebi: 'Resmi başvuruda bulunduk'

Liverpool'dan gecikme için soruşturma talebi: 'Resmi başvuruda bulunduk'

Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'le oynanan final mücadelesinin öncesinde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma açılmasını talep etti. 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T09:12+0300

2022-05-29T09:12+0300

2022-05-29T09:15+0300

real madrid

spor

liverpool

dava

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Şampiyonlar Ligi'nde sezonun son maçında Liverpool ve Real Madrid karşı karşıya geldi.İki takımın da ağları havalandıramadığı ilk yarının ardından Real Madrid, 59. dakikada Vinicus Jr. ile öne geçti. Kalan sürede üstünlüğünü korumayı başaran Real Madrid, 14. kez Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.Mücadele öncesinde yaşanan olaylarla ilgili ise Liverpool, soruşturma talebinde bulundu.NTV Spor’un aktardığına göre, Liverpool'un internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Stade de France'de bu gece oynanan karşılaşma öncesinde stadyuma girişlerde yaşanan olaylar nedeniyle gerçekten üzgünüz. Avrupa futbolunun en büyük maçında taraftarlar, herkesin şahit olduğu böyle bir olayı yaşamamalıydı. Maç öncesinde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatılması için resmi başvuruda bulunduk" ifadeleri yer aldı.Ne olmuştu?Liverpool ve Real Madrid'in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi finali öncesinde stadyum çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı taraftarlar içeriye girişte sorun yaşadı.Yaşanan bu olayların ardından UEFA'dan yapılan açıklamada, karşılaşmanın ilk olarak 15 dakika gecikmeli olarak başlayacağı belirtilirken ikinci bir kararla maçın başlama saati bir kez daha değiştirildi.Normal şartlarda TSİ 22.00'de başlaması gereken karşılaşma, iki ertelemenin ardından 22.36'da başladı.

https://tr.sputniknews.com/20220529/real-madrid-sampiyonlar-ligi-sampiyonu-oldu-1056776271.html

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real madrid, liverpool, dava