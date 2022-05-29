https://tr.sputniknews.com/20220529/meksikada-ilk-maymun-cicegi-virusu-vakasi-tespit-edildi-1056779020.html

Meksika'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Meksika'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Meksika'da ilk kez maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edildiği açıklandı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T06:16+0300

2022-05-29T06:16+0300

2022-05-29T06:32+0300

dünya

meksika

maymun çiçeği virüsü

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Meksika Sağlık Müsteşarı Hugo Lopez Gatell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastanın muhtemelen Hollanda'da enfekte olduğunu belirterek, "Neyse ki durumu stabil ve önleyici izolasyona alındı. Herhangi bir komplikasyon olmadan iyileşeceğini umuyoruz" ifadesini kullandı. Gatell, halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen virüsün doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaştığını söyledi. Maymun çiçeği virüsü görülen hastanın New York'ta ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı, virüs vakalarının daha hızlı tespit edilmesi amacıyla hastanelerin bakım servislerini ve klinikleri uyaran epidemiyolojik uyarı yayınlamıştı.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.​​​​​​​

meksika

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meksika, maymun çiçeği virüsü