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https://tr.sputniknews.com/20220529/mimar-sinanin-yaptigi-ayakapi-hamami-yine-satisa-cikarildi-restore-icin-ayiracak-butcemiz-olmadi-1056779637.html
Mimar Sinan'ın yaptığı Ayakapı Hamamı yine satışa çıkarıldı: 'Restore için ayıracak bütçemiz olmadı'
Mimar Sinan'ın yaptığı Ayakapı Hamamı yine satışa çıkarıldı: 'Restore için ayıracak bütçemiz olmadı'
İstanbul Cibali’de Mimar Sinan’ın yaptığı Ayakapı Hamamı 33 milyon lira bedelle yeniden satışa çıkartıldı. Mevcut durumu yürek burkan eserin sahipleri “Hiçbir... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T07:36+0300
2022-05-29T07:36+0300
türkiye
mimar sinan
istanbul
ayakapı hamamı
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İstanbul Cibali’de bulunan Mimar Sinan’ın yaptığı tarihi Ayakapı Hamamı yeniden satışa çıkartıldı. 65 yıldır özel şahıs mülkiyetindeki harabe durumundaki tarihi eser için 33 milyon lira istendi. Abdülezelpaşa Caddesi üzerinde, ana caddeye 45 metre cephesi olan tarihi hamam, Fener-Balat Yenileme Proje alanının içerisinde yer alıyor. 1582 yılında 3. Murad’ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Cibali’de yaşayan Museviler için Mimar Sinan’a yaptırılan Ayakapı Hamamı, 60 yılı aşkın süredir Cibalili Yıldırım ailesinin özel şahıs mülkiyetinde bulunurken günümüzde ise depo olarak kullanılıyor. Tarihi hamam 2001 yılından bu yana belli dönemlerde satışa çıkartılmasına karşın bir türlü alıcı bulamazken geçen günlerde mülk sahipleri tarafından 33 milyon lira bedelle bir kez daha ilana çıktı. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre mülk sahiplerinden Fatih Yıldırım “65 yıldır hiçbir zaman restore için ayıracak bütçemiz olmadı. Satın alacak kişi, eseri ihya ettirip kurtarabilir. Dedemiz 65 yıl önce bu eseri bir başkasından satın aldığında kereste deposu olarak kullanılmaya devam etti. Satın alacak kişi veya kişiler, restorasyon sonrası otel, restoran, sergi alanı, kültür merkezi veya spesifik bir ticarethane haline sokabilir. Daha önce restorasyon için bir takım kamu birimlerinden yetkililerle görüşmeler yaptık ancak sonuç ve geri dönüşler alamadık. Devlet öncelikle kendi elindeki mülkleri restore ediyor” dedi. Cibali’nin yakın döneme kadar kereste ticaretinin merkezi olduğunu dile getiren Yıldırım, “Bu hamamın Mimar Sinan’ın eseri olduğu bilinmiyordu. Biz aile olarak yaptığımız araştırmalar sonucu eserin Sinan eseri olduğunu tescil ettirdik. Restorasyon için ciddi bir bütçe ve dört yıllık bir süreç gerek. Ayakapı Hamamı, Fener ilke Unkapanı arasındaki en göze çarpan ve kırılma noktası sayılacak bir alanda durmaktadır. Eserin restore edilmesi bölgenin çehresini değiştirir” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20191125/mimar-sinanin-hamami-25-milyon-dolara-satilik-1040690230.html
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Mimar Sinan'ın yaptığı Ayakapı Hamamı yine satışa çıkarıldı: 'Restore için ayıracak bütçemiz olmadı'

07:36 29.05.2022
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇMimar Sinan’ın hamamı 2.5 milyon dolara satılık
Mimar Sinan’ın hamamı 2.5 milyon dolara satılık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ
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İstanbul Cibali’de Mimar Sinan’ın yaptığı Ayakapı Hamamı 33 milyon lira bedelle yeniden satışa çıkartıldı. Mevcut durumu yürek burkan eserin sahipleri “Hiçbir zaman restore ettirecek maddi gücümüz olmadı” dedi.
İstanbul Cibali’de bulunan Mimar Sinan’ın yaptığı tarihi Ayakapı Hamamı yeniden satışa çıkartıldı. 65 yıldır özel şahıs mülkiyetindeki harabe durumundaki tarihi eser için 33 milyon lira istendi.
Abdülezelpaşa Caddesi üzerinde, ana caddeye 45 metre cephesi olan tarihi hamam, Fener-Balat Yenileme Proje alanının içerisinde yer alıyor.
1582 yılında 3. Murad’ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Cibali’de yaşayan Museviler için Mimar Sinan’a yaptırılan Ayakapı Hamamı, 60 yılı aşkın süredir Cibalili Yıldırım ailesinin özel şahıs mülkiyetinde bulunurken günümüzde ise depo olarak kullanılıyor.
Tarihi hamam 2001 yılından bu yana belli dönemlerde satışa çıkartılmasına karşın bir türlü alıcı bulamazken geçen günlerde mülk sahipleri tarafından 33 milyon lira bedelle bir kez daha ilana çıktı.
Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre mülk sahiplerinden Fatih Yıldırım “65 yıldır hiçbir zaman restore için ayıracak bütçemiz olmadı. Satın alacak kişi, eseri ihya ettirip kurtarabilir. Dedemiz 65 yıl önce bu eseri bir başkasından satın aldığında kereste deposu olarak kullanılmaya devam etti. Satın alacak kişi veya kişiler, restorasyon sonrası otel, restoran, sergi alanı, kültür merkezi veya spesifik bir ticarethane haline sokabilir. Daha önce restorasyon için bir takım kamu birimlerinden yetkililerle görüşmeler yaptık ancak sonuç ve geri dönüşler alamadık. Devlet öncelikle kendi elindeki mülkleri restore ediyor” dedi.
Cibali’nin yakın döneme kadar kereste ticaretinin merkezi olduğunu dile getiren Yıldırım, “Bu hamamın Mimar Sinan’ın eseri olduğu bilinmiyordu. Biz aile olarak yaptığımız araştırmalar sonucu eserin Sinan eseri olduğunu tescil ettirdik. Restorasyon için ciddi bir bütçe ve dört yıllık bir süreç gerek. Ayakapı Hamamı, Fener ilke Unkapanı arasındaki en göze çarpan ve kırılma noktası sayılacak bir alanda durmaktadır. Eserin restore edilmesi bölgenin çehresini değiştirir” diye konuştu.
Mimar Sinan’ın hamamı 2.5 milyon dolara satılık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2019
MULTİMEDYA
Mimar Sinan'ın 437 yıllık hamamı 2.5 milyon dolara satılık
25 Kasım 2019, 13:04
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