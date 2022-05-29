Mısır'dan Türkiye'ye 'doğru tarım' için geldiler: 'Üretimde eksik kalmamız ülkemize ihanet'

© İHA Hedeflerinin küçük değil, büyük olduğunu belirten Zarzura, “Bir Amerikalı çiftçi veya ziraatçı nasıl koordineli çalışıp para kazanıyorsa, biz de bunu kendi ülkelerimizde yapalım. Çünkü bizim topraklarımız çok değerli. Biz de Türkiye’de, Mısır’da yapalım. Bizim topraklarımızı biz değil onlar keşfetmeye geliyorlar. Bizim burada eksik kalmamız ülkelerimize ihanet etmektir” şeklinde konuştu.