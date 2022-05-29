Mısır'dan Türkiye'ye 'doğru tarım' için geldiler: 'Üretimde eksik kalmamız ülkemize ihanet'

© İHAKendi ülkelerinde sadece belli bir iklimi yaşayan öğrenciler, 4 mevsimde tarım ile ilgili çalışmaları paha biçilemez buluyor.
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© İHA
Kendi ülkelerinde sadece belli bir iklimi yaşayan öğrenciler, 4 mevsimde tarım ile ilgili çalışmaları paha biçilemez buluyor.
© İHABu öğrencilerden de birkaçı, Uludağ Üniversitesi’nde eğitiminin son 1 senesini yaşıyor.
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© İHA
Bu öğrencilerden de birkaçı, Uludağ Üniversitesi’nde eğitiminin son 1 senesini yaşıyor.
© İHAAldıkları eğitimlerle ülkelerine döndükten sonra bilinçli bir şekilde tarım yapacaklarını ifade eden Mısırlı Abdullah Zarzura, "Mısır'dan Bursa'ya yaklaşık 4.5 yıl önce geldim. Tarım sektörünü seçmemin en önemli sebeplerinden birisi Türkiye'de 4 mevsimin yaşanması. Her bölgenin farklı bir yönü var. Ben bahçe bölümü okuyan bir öğrenciyim. 1 sene sonra mezun olacağım. İş hayatı açısından çok güzel eğitimler aldık. 1. Sınıfta aldığımız iş sağlığı dersleri çok önemli. Laboratuvarda çalışanlar için özellikle en temel bilgiler veriliyor” dedi.
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© İHA
Aldıkları eğitimlerle ülkelerine döndükten sonra bilinçli bir şekilde tarım yapacaklarını ifade eden Mısırlı Abdullah Zarzura, "Mısır'dan Bursa'ya yaklaşık 4.5 yıl önce geldim. Tarım sektörünü seçmemin en önemli sebeplerinden birisi Türkiye'de 4 mevsimin yaşanması. Her bölgenin farklı bir yönü var. Ben bahçe bölümü okuyan bir öğrenciyim. 1 sene sonra mezun olacağım. İş hayatı açısından çok güzel eğitimler aldık. 1. Sınıfta aldığımız iş sağlığı dersleri çok önemli. Laboratuvarda çalışanlar için özellikle en temel bilgiler veriliyor” dedi.
© İHAHedeflerinin küçük değil, büyük olduğunu belirten Zarzura, “Bir Amerikalı çiftçi veya ziraatçı nasıl koordineli çalışıp para kazanıyorsa, biz de bunu kendi ülkelerimizde yapalım. Çünkü bizim topraklarımız çok değerli. Biz de Türkiye’de, Mısır’da yapalım. Bizim topraklarımızı biz değil onlar keşfetmeye geliyorlar. Bizim burada eksik kalmamız ülkelerimize ihanet etmektir” şeklinde konuştu.
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© İHA
Hedeflerinin küçük değil, büyük olduğunu belirten Zarzura, “Bir Amerikalı çiftçi veya ziraatçı nasıl koordineli çalışıp para kazanıyorsa, biz de bunu kendi ülkelerimizde yapalım. Çünkü bizim topraklarımız çok değerli. Biz de Türkiye’de, Mısır’da yapalım. Bizim topraklarımızı biz değil onlar keşfetmeye geliyorlar. Bizim burada eksik kalmamız ülkelerimize ihanet etmektir” şeklinde konuştu.
© İHAMuhammet Yusuf Zade ise, "2019 yılında Azerbaycan'dan Bursa'ya geldim. Ziraat fakültesinde eğitim almaktayım. Burada birinci yılımız teorik ders almakla geçti. Sonra uygulamalı ders almaya başladık. Pandemi olduktan sonra Bursa'ya yeniden geldim. Şimdi işimiz daha çok, seralarda geçmeye başladı. Seralarda sulama yapmayı, ekim yapmayı, dikim yapmayı öğrendim. Babam köyde büyüdüğü için bana ziraat mühendisliğini önerdi. Türkiye'de ziraat geliştiği için üniversiteyi Bursa'da okumayı seçtim. Mezun olduktan sonra Azerbaycan'a döneceğim. Türkiye'de öğrendiklerimi Azerbaycan'da uygulayacağım” dedi.
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© İHA
Muhammet Yusuf Zade ise, "2019 yılında Azerbaycan'dan Bursa'ya geldim. Ziraat fakültesinde eğitim almaktayım. Burada birinci yılımız teorik ders almakla geçti. Sonra uygulamalı ders almaya başladık. Pandemi olduktan sonra Bursa'ya yeniden geldim. Şimdi işimiz daha çok, seralarda geçmeye başladı. Seralarda sulama yapmayı, ekim yapmayı, dikim yapmayı öğrendim. Babam köyde büyüdüğü için bana ziraat mühendisliğini önerdi. Türkiye'de ziraat geliştiği için üniversiteyi Bursa'da okumayı seçtim. Mezun olduktan sonra Azerbaycan'a döneceğim. Türkiye'de öğrendiklerimi Azerbaycan'da uygulayacağım” dedi.