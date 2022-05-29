Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220529/misirdan-turkiyeye-dogru-tarim-icin-geldiler-uretimde-eksik-kalmamiz-ulkemize-ihanet-1056782873.html
Mısır'dan Türkiye'ye 'doğru tarım' için geldiler: 'Üretimde eksik kalmamız ülkemize ihanet'
Mısır'dan Türkiye'ye 'doğru tarım' için geldiler: 'Üretimde eksik kalmamız ülkemize ihanet'
Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelere fizik, kimya, iletişim veya farklı branşlarda eğitim almak için gelen öğrenciler arasında en dikkat çekeni... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T11:06+0300
2022-05-29T11:14+0300
multimedya
mısır
özbekistan
tarım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056782593_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f440ef0d7fb294af5317186ca7ab9517.jpg
mısır
özbekistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056782593_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_b51e9fc296a5d00f8cc020ae64b7f88a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mısır, фото, özbekistan, tarım

Mısır'dan Türkiye'ye 'doğru tarım' için geldiler: 'Üretimde eksik kalmamız ülkemize ihanet'

11:06 29.05.2022 (güncellendi: 11:14 29.05.2022)
Abone olTelegram
Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelere fizik, kimya, iletişim veya farklı branşlarda eğitim almak için gelen öğrenciler arasında en dikkat çekeni, ziraat alanında öğrenim gören öğrenciler oldu. 3 bin kilometre uzaktan Mısır ve Özbekistan’dan gelen öğrenciler, öğrendikleri tarımı ise ülkelerinde uygulamak istiyor.
© İHAKendi ülkelerinde sadece belli bir iklimi yaşayan öğrenciler, 4 mevsimde tarım ile ilgili çalışmaları paha biçilemez buluyor.
Mısır'dan Türkiye'ye 'doğru tarım' için geldiler: 'Üretimde eksik kalmamız ülkemize ihanet' - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kendi ülkelerinde sadece belli bir iklimi yaşayan öğrenciler, 4 mevsimde tarım ile ilgili çalışmaları paha biçilemez buluyor.
© İHABu öğrencilerden de birkaçı, Uludağ Üniversitesi’nde eğitiminin son 1 senesini yaşıyor.
Mısır'dan Türkiye'ye 'doğru tarım' için geldiler: 'Üretimde eksik kalmamız ülkemize ihanet' - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Bu öğrencilerden de birkaçı, Uludağ Üniversitesi’nde eğitiminin son 1 senesini yaşıyor.
© İHAAldıkları eğitimlerle ülkelerine döndükten sonra bilinçli bir şekilde tarım yapacaklarını ifade eden Mısırlı Abdullah Zarzura, "Mısır'dan Bursa'ya yaklaşık 4.5 yıl önce geldim. Tarım sektörünü seçmemin en önemli sebeplerinden birisi Türkiye'de 4 mevsimin yaşanması. Her bölgenin farklı bir yönü var. Ben bahçe bölümü okuyan bir öğrenciyim. 1 sene sonra mezun olacağım. İş hayatı açısından çok güzel eğitimler aldık. 1. Sınıfta aldığımız iş sağlığı dersleri çok önemli. Laboratuvarda çalışanlar için özellikle en temel bilgiler veriliyor” dedi.
Mısır'dan Türkiye'ye 'doğru tarım' için geldiler: 'Üretimde eksik kalmamız ülkemize ihanet' - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Aldıkları eğitimlerle ülkelerine döndükten sonra bilinçli bir şekilde tarım yapacaklarını ifade eden Mısırlı Abdullah Zarzura, "Mısır'dan Bursa'ya yaklaşık 4.5 yıl önce geldim. Tarım sektörünü seçmemin en önemli sebeplerinden birisi Türkiye'de 4 mevsimin yaşanması. Her bölgenin farklı bir yönü var. Ben bahçe bölümü okuyan bir öğrenciyim. 1 sene sonra mezun olacağım. İş hayatı açısından çok güzel eğitimler aldık. 1. Sınıfta aldığımız iş sağlığı dersleri çok önemli. Laboratuvarda çalışanlar için özellikle en temel bilgiler veriliyor” dedi.
© İHAHedeflerinin küçük değil, büyük olduğunu belirten Zarzura, “Bir Amerikalı çiftçi veya ziraatçı nasıl koordineli çalışıp para kazanıyorsa, biz de bunu kendi ülkelerimizde yapalım. Çünkü bizim topraklarımız çok değerli. Biz de Türkiye’de, Mısır’da yapalım. Bizim topraklarımızı biz değil onlar keşfetmeye geliyorlar. Bizim burada eksik kalmamız ülkelerimize ihanet etmektir” şeklinde konuştu.
Mısır'dan Türkiye'ye 'doğru tarım' için geldiler: 'Üretimde eksik kalmamız ülkemize ihanet' - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Hedeflerinin küçük değil, büyük olduğunu belirten Zarzura, “Bir Amerikalı çiftçi veya ziraatçı nasıl koordineli çalışıp para kazanıyorsa, biz de bunu kendi ülkelerimizde yapalım. Çünkü bizim topraklarımız çok değerli. Biz de Türkiye’de, Mısır’da yapalım. Bizim topraklarımızı biz değil onlar keşfetmeye geliyorlar. Bizim burada eksik kalmamız ülkelerimize ihanet etmektir” şeklinde konuştu.
© İHAMuhammet Yusuf Zade ise, "2019 yılında Azerbaycan'dan Bursa'ya geldim. Ziraat fakültesinde eğitim almaktayım. Burada birinci yılımız teorik ders almakla geçti. Sonra uygulamalı ders almaya başladık. Pandemi olduktan sonra Bursa'ya yeniden geldim. Şimdi işimiz daha çok, seralarda geçmeye başladı. Seralarda sulama yapmayı, ekim yapmayı, dikim yapmayı öğrendim. Babam köyde büyüdüğü için bana ziraat mühendisliğini önerdi. Türkiye'de ziraat geliştiği için üniversiteyi Bursa'da okumayı seçtim. Mezun olduktan sonra Azerbaycan'a döneceğim. Türkiye'de öğrendiklerimi Azerbaycan'da uygulayacağım” dedi.
Mısır'dan Türkiye'ye 'doğru tarım' için geldiler: 'Üretimde eksik kalmamız ülkemize ihanet' - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Muhammet Yusuf Zade ise, "2019 yılında Azerbaycan'dan Bursa'ya geldim. Ziraat fakültesinde eğitim almaktayım. Burada birinci yılımız teorik ders almakla geçti. Sonra uygulamalı ders almaya başladık. Pandemi olduktan sonra Bursa'ya yeniden geldim. Şimdi işimiz daha çok, seralarda geçmeye başladı. Seralarda sulama yapmayı, ekim yapmayı, dikim yapmayı öğrendim. Babam köyde büyüdüğü için bana ziraat mühendisliğini önerdi. Türkiye'de ziraat geliştiği için üniversiteyi Bursa'da okumayı seçtim. Mezun olduktan sonra Azerbaycan'a döneceğim. Türkiye'de öğrendiklerimi Azerbaycan'da uygulayacağım” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала