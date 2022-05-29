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Mor ve Ötesi İnönü Stadı'nda konser verdi: Harun Tekin, 'Çok yakında her şey daha güzel olacak' dedi
Mor ve Ötesi İnönü Stadı'nda konser verdi: Harun Tekin, 'Çok yakında her şey daha güzel olacak' dedi
Mor ve Ötesi müzik grubunun İnönü Stadı’nda verdiği konsere on binlerce kişi katılırken grubun solisti Harun Tekin, “Çok yakında her şey daha güzel olacak”... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
mor ve ötesi
harun tekin
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Mor ve Ötesi’nin İnönü Stadı’ndaki (Vodafone Park) konserini onbinlerce kişi dinledi. Grubun solisti Harun Tekin, konserde yaptığı konuşmada Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası alan Mücella Yapıcı ve Can Atalay’ı anarak, “Bugün burada yalnız olmadığımızı gördük. Ama yalnız olmadığını bilmesi gereken başkaları da var. Mücella abla da yalnız değil, Can Atalay da yalnız değil” dedi.Tekin ayrıca, “Çok yakında her şey daha güzel olacak” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220425/osman-kavalaya-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-1055836020.html
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türkiye, mor ve ötesi, harun tekin

Mor ve Ötesi İnönü Stadı'nda konser verdi: Harun Tekin, 'Çok yakında her şey daha güzel olacak' dedi

06:01 29.05.2022 (güncellendi: 06:07 29.05.2022)
© Fotoğraf : YouTubeHarun Tekin
Harun Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Mor ve Ötesi müzik grubunun İnönü Stadı’nda verdiği konsere on binlerce kişi katılırken grubun solisti Harun Tekin, “Çok yakında her şey daha güzel olacak” dedi.
Mor ve Ötesi’nin İnönü Stadı’ndaki (Vodafone Park) konserini onbinlerce kişi dinledi.
Grubun solisti Harun Tekin, konserde yaptığı konuşmada Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası alan Mücella Yapıcı ve Can Atalay’ı anarak, “Bugün burada yalnız olmadığımızı gördük. Ama yalnız olmadığını bilmesi gereken başkaları da var. Mücella abla da yalnız değil, Can Atalay da yalnız değil” dedi.
Tekin ayrıca, “Çok yakında her şey daha güzel olacak” dedi.
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