https://tr.sputniknews.com/20220529/nepalde-22-kisiyi-tasiyan-ucak-kayboldu-1056782954.html
Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu
Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu
Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolduğu açıklandı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T11:14+0300
2022-05-29T11:14+0300
2022-05-29T11:14+0300
dünya
nepal
uçak
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Nepal’in turist kenti Pokhara’dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın, havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildi.Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tara Air şirketine ait uçakta mürettebat ile birlikte 22 kişinin bulunduğu aktarıldı.
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nepal, uçak
Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu
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Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolduğu açıklandı.
Nepal’in turist kenti Pokhara’dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın, havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildi.
Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tara Air şirketine ait uçakta mürettebat ile birlikte 22 kişinin bulunduğu aktarıldı.