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https://tr.sputniknews.com/20220529/nepalde-22-kisiyi-tasiyan-ucak-kayboldu-1056782954.html
Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu
Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu
Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolduğu açıklandı. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T11:14+0300
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nepal
uçak
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Nepal’in turist kenti Pokhara’dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın, havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildi.Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tara Air şirketine ait uçakta mürettebat ile birlikte 22 kişinin bulunduğu aktarıldı.
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nepal, uçak

Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

11:14 29.05.2022
© AP Photo / Sergei GritsAlmatı- Uçak- Havalimanı
Almatı- Uçak- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Sergei Grits
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Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolduğu açıklandı.
Nepal’in turist kenti Pokhara’dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın, havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildi.
Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tara Air şirketine ait uçakta mürettebat ile birlikte 22 kişinin bulunduğu aktarıldı.
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