https://tr.sputniknews.com/20220529/orduda-16-yasindaki-genc-15-ayda-insansiz-kara-araci-uretti-1056784777.html

Ordu'da 16 yaşındaki genç, 1.5 ayda insansız kara aracı üretti

Ordu'da 16 yaşındaki genç, 1.5 ayda insansız kara aracı üretti

Ordu’da 16 yaşındaki Muhammet Hakkı Genç, 1.5 aylık çalışması sonucu, askeri operasyon ve arama-kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek, 3 kilometre hızla... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T12:56+0300

2022-05-29T12:56+0300

2022-05-29T13:00+0300

insansız araç

ordu

yaşam

öğrenci

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Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Otomasyon Bölümü 10. sınıf öğrencisi Muhammet Hakkı Genç, insansız kara aracı yapmaya karar verdi. Öğretmenleriyle konuşan Genç, aracıyla ilgili proje hazırladı. Genç, telefondan kontrolü sağlanarak tasarlanan aracın, daha sonra elle kontrollü sistemine yoğunlaştı. Yaklaşık 1.5 ay süren çalışma sonrası askeri operasyon ve arama-kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek, pille çalışan, kamerayla anlık görüntü alıp, saatte 3 kilometre hızla hareket eden uzaktan kumandalı, 3 tekerlekli mini aracı üretti.Genç, şunları söyledi:Aracının riskli alanlarda insan canını riske atmadan kullanılabildiğini belirten Genç, “Bu aracımızın amacı; bir yerden bir yere, hiçbir insanın canı tehlikede olmadan bir şeyler taşıyabilmektir. Üzerinde bulunan kamerası sayesinde anlık olarak görüntü alabilmemiz bizim için çok büyük bir avantaj zaten. Bunun sayesinde hiçbir risk olmadan aracımızı kontrol edebiliyoruz. Herhangi bir kapalı alana ben aracımı yolluyorum, içerde ne oluyor, ne bitiyor, girip çıkılabilecek yerlere bakıyorum. Bir askeri operasyon olacak. İçerde ne olup bittiğine dair görüntü alınması gerekiyor. Bunu siz oraya götürerek oranın görüntüsünü alıyorsunuz ve böylelikle ne tür ekipmanlar kullanılabileceğini önceden kestirip, işinizi halledebiliyorsunuz. Bu aracı siz alıp evinize götürürseniz, içerisinde depolama haznesi bulunduğu için evrak işlerini, kurye olayını tamamen ortadan kaldırılabilir" dedi.

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insansız araç, ordu, öğrenci