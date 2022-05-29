Parktaki yoga etkinliğine 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle görevliler müdahale etti

"Ziyaretçilerimizden gelen şikayetler ve fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerekmektedir. Halihazırda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, parkımızda planlı sportif faaliyetler yürütmektedir. Diğer kurum ve kuruluşların parkımızda sportif faaliyet talepleri de değerlendirilmektedir. Bu sebeple mevcut uygulamanın halkımızın parkımızdan daha fazla ve eşit bir şekilde istifade etmesi amacı ile düzenlenmiş olduğunu izinsiz etkinlikle ilgili olarak izinsiz ve gizli çekim ile yapılan bu ‘haber’in gerçekleri yansıtmadığını bu haliyle hukuki süreçlere zemin hazırladığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."