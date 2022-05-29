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https://tr.sputniknews.com/20220529/parktaki-yoga-etkinligine-izinsiz-oldugu-gerekcesiyle-gorevliler-mudahale-etti--1056794880.html
Parktaki yoga etkinliğine 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle görevliler müdahale etti
Parktaki yoga etkinliğine 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle görevliler müdahale etti
Eskişehir'de Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan Dede Korkut Parkı’nda yoga etkinliği için toplanan gruba, görevliler yere serilen matların çimlere zarar... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T23:40+0300
2022-05-29T23:40+0300
türkiye
eskişehir
yoga
eskişehir valiliği
park
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Odunpazarı ilçesi, Sümer Mahallesi’ndeki Türk Dünyası Vakfı sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda buluşan grup, sabah saatlerinde Yoga yapmak istedi. Hazırlıklarını tamamlayan grubunun yanına gelen ve parkta görevli olduğunu ifade eden 1’i temizlik personeli 2 kişi, yere serdikleri matların (minder) çimenlere zarar verdiğini belirterek yoga yapamayacaklarını, ayrıca haklarında CİMER’e şikayet olduğunu söyledi. Yoga yapacak grup, personele tepki gösterip diyalogları da cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre devam eden tartışma grubun parktaki yeşil alandan ayrılmasıyla sona erdi. Grup üyelerinin yaşananları sosyal medyada paylaşması üzerine, parkta yoga yapmanın yasak olduğu belirtilerek çok sayıda paylaşım yapıldı.Türk Dünyası Vakfı'nın sosyal medya hesabından, toplu etkinliklerin önceden izne tabi olduğu ifade edilerek şöyle denildi:Bu arada Eskişehir Valiliği sosyal medya hesabından da Türk Dünyası Vakfı'nın konuyla ilgili açıklamasını paylaştı.
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eskişehir, yoga, eskişehir valiliği, park

Parktaki yoga etkinliğine 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle görevliler müdahale etti

23:40 29.05.2022
© DHAEskişehir'de Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan Dede Korkut Parkı’nda yoga etkinliği için toplanan gruba, görevliler yere serilen matların çimlere zarar verdiği ve haklarında CİMER’e şikayet olduğunu söyleyerek izin vermedi.
Eskişehir'de Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan Dede Korkut Parkı’nda yoga etkinliği için toplanan gruba, görevliler yere serilen matların çimlere zarar verdiği ve haklarında CİMER’e şikayet olduğunu söyleyerek izin vermedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© DHA
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Eskişehir'de Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan Dede Korkut Parkı’nda yoga etkinliği için toplanan gruba, görevliler yere serilen matların çimlere zarar verdiği ve haklarında CİMER’e şikayet olduğunu söyleyerek izin vermedi.
Odunpazarı ilçesi, Sümer Mahallesi’ndeki Türk Dünyası Vakfı sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda buluşan grup, sabah saatlerinde Yoga yapmak istedi. Hazırlıklarını tamamlayan grubunun yanına gelen ve parkta görevli olduğunu ifade eden 1’i temizlik personeli 2 kişi, yere serdikleri matların (minder) çimenlere zarar verdiğini belirterek yoga yapamayacaklarını, ayrıca haklarında CİMER’e şikayet olduğunu söyledi.
Yoga yapacak grup, personele tepki gösterip diyalogları da cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre devam eden tartışma grubun parktaki yeşil alandan ayrılmasıyla sona erdi. Grup üyelerinin yaşananları sosyal medyada paylaşması üzerine, parkta yoga yapmanın yasak olduğu belirtilerek çok sayıda paylaşım yapıldı.
Türk Dünyası Vakfı'nın sosyal medya hesabından, toplu etkinliklerin önceden izne tabi olduğu ifade edilerek şöyle denildi:
"Ziyaretçilerimizden gelen şikayetler ve fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerekmektedir. Halihazırda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, parkımızda planlı sportif faaliyetler yürütmektedir. Diğer kurum ve kuruluşların parkımızda sportif faaliyet talepleri de değerlendirilmektedir. Bu sebeple mevcut uygulamanın halkımızın parkımızdan daha fazla ve eşit bir şekilde istifade etmesi amacı ile düzenlenmiş olduğunu izinsiz etkinlikle ilgili olarak izinsiz ve gizli çekim ile yapılan bu ‘haber’in gerçekleri yansıtmadığını bu haliyle hukuki süreçlere zemin hazırladığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."
Bu arada Eskişehir Valiliği sosyal medya hesabından da Türk Dünyası Vakfı'nın konuyla ilgili açıklamasını paylaştı.
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