https://tr.sputniknews.com/20220529/pasifik-ada-ulkeleriyle-pakt-kurma-cabasindaki-cin-samoa-ile-ekonomik-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1056789293.html

Pasifik ada ülkeleriyle pakt kurma çabasındaki Çin, Samoa ile ekonomik işbirliği anlaşması imzaladı

Pasifik ada ülkeleriyle pakt kurma çabasındaki Çin, Samoa ile ekonomik işbirliği anlaşması imzaladı

Gelecek hafta Fiji'deki toplantıda 10 Pasifik adası ülkesiyle ekonomi-güvenlik paktı kurma hedefiyle bölge turuna çıkan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bu... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T17:18+0300

2022-05-29T17:18+0300

2022-05-29T17:36+0300

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Samoa'nın en üst düzey yetkilileriyle 'ortak çıkarlarla endişelerin' olduğu konuları görüşerek ve ekonomik-teknik işbirliği anlaşması imzalayarak Apia ziyaretini tamamladığı belirtildi. Samoa hükümetinin açıklamasında “Samoa ile Çin Halk Cumhuriyeti, ortak çıkarlar ve taahhütleri hayata geçirecek daha büyük çaplı işbirliği için çalışamaya devam edecek" denildi. Samoa Devlet Başkanı Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II ve Başbakanı Fiame Naomi Mataafa ile görüşen Wang başkanlığındaki Çin heyeti, karşılıklı olarak daha sonra belirlenecek projelere yönelik Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması dahil en az 3 resmi belgeye imza attı. Yeni anlaşmayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi, ancak görüşmelerde bölgesel barış ve güvenlik, iklim değişikliği, Kovid pandemisinin ele alındığı kaydedildi. Samoa tarafı, altyapı, sağlık ve tarım projeleri dahil kalkınmada anahtar ortağının Pekin olduğunu belirtti. Wang da her iki ülkenin benzer tarihsel tecrübeler paylaştığını ve kalkınma görevleriyle karşı karşıya olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Halihazırdaki tek taraflılık ve hegemonik zorbalık şartları altında, Çin, Samoa dahil gelişmekte olan ülkelerle birlik ve işbirliğini güçlendirmek, gelişen ülkelerin meşru haklarını birlikte korumak ve gerçek çok taraflılıkta ısrar etmek istemektedir." Nisanda Solomon Adaları ile imzalanan güvenlik anlaşmasının Çin'in askeri üs edinebileceği gerekçesiyle ABD ve Avustralya'nın sert tepkisini çekmesi sonrası, bölge turuna çıkan Wang, Solomonlar, Kiribati ve Samoa'nın ardından Fiji'ye geçti. Avustralya'da yeni seçilen İşçi Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı Penny Wong da karşı atakta bulunurken, Fiji Başbakanı Frank Bainimarama, 'Wong ile harika bir görüşme gerçekleştirdiklerini' açıkladı. Bainimarama, önceki Avustralya hükümetinin Pasifik ada ülkelerinden 'arka bahçe' diye söz etmesine atıfla "Fiji kimsenin arka bahçesi değil, biz Pasifik ailesinin üyesiyiz" diye tweetledi.Çin'in Asya-Pasifik'teki nüfuzunu ana kampanya meselesi yaparak seçimi kazanan İşçi Partisi hükümeti, Avustralya'nın Pasifik'teki varlığını artırma kararlılığını vurguluyor. Wong, önceki Başbakan Scott Morrison'ı, 'Avustralya kıyılarına 2 bin km mesafedeki Solomonlar'ın Çin'le güvenlik anlaşması yapmasına ve böylece Çin'in askeri üssüne dönme ihtimaline seyirci kalmakla, dolayısıyla Pekin karşısında zayıf kalmakla' suçlamıştı.Solomonlar'da askeri üs kuracağı iddialarını yalanlayan Çin, bu hafta basına sızan belgeye göre 10 Pasifik ada ülkesine pakt oluşturacak şekilde ekonomi-güvenlik işbirliği anlaşmaları imzalatmaya çalışıyor.

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