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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220529/putin-vucic-ile-gaz-tedarikini-ve-kosova-etrafindaki-durumu-gorustu-1056787514.html
Putin, Vucic ile gaz tedarikini ve Kosova etrafındaki durumu görüştü
Putin, Vucic ile gaz tedarikini ve Kosova etrafındaki durumu görüştü
Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin'in Sırp mevkidaşı Vucic ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durumun ve Kosova'daki gelişmelerin ele... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T15:11+0300
2022-05-29T15:20+0300
aleksandr vucic
sırbistan
ukrayna krizi
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, “Ukrayna'daki durum ve Kosova etrafındaki gelişmeler gibi bir dizi uluslararası konuda görüş paylaşımı devam etti” ifadelerine yer verildi.‘Rusya, Sırbistan'a kesintisiz bir şekilde gaz tedarikine devam edecek’Liderlerinin gündeme getirdiği diğer bir konunun gaz tedariki olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Putin ve Sırp mevkidaşının Rusya’nın Sırbistan'a kesintisiz bir şekilde gaz tedarikine devam edeceği konusunda anlaştıkları vurgulandı.Açıklamaya göre Putin ve Vucic, iki dost halk arasındaki geleneksel yakınlık bağları temelinde Rusya ve Sırbistan arasındaki stratejik ortaklığı devamlı olarak güçlendirme niyetlerini bir kez daha teyit etti.
https://tr.sputniknews.com/20220525/vucic-rusyaya-yonelik-yaptirim-uygulamamiz--su-anda-mumkun-degil-1056683275.html
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aleksandr vucic, sırbistan

Putin, Vucic ile gaz tedarikini ve Kosova etrafındaki durumu görüştü

15:11 29.05.2022 (güncellendi: 15:20 29.05.2022)
© SputnikVladimir Putin, Aleksandar Vucic
Vladimir Putin, Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© Sputnik
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Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin'in Sırp mevkidaşı Vucic ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durumun ve Kosova'daki gelişmelerin ele alındığını, ayrıca Sırbistan’a gaz tedarikinin de görüşüldüğünü bildirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada, “Ukrayna'daki durum ve Kosova etrafındaki gelişmeler gibi bir dizi uluslararası konuda görüş paylaşımı devam etti” ifadelerine yer verildi.

‘Rusya, Sırbistan'a kesintisiz bir şekilde gaz tedarikine devam edecek’

Liderlerinin gündeme getirdiği diğer bir konunun gaz tedariki olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Putin ve Sırp mevkidaşının Rusya’nın Sırbistan'a kesintisiz bir şekilde gaz tedarikine devam edeceği konusunda anlaştıkları vurgulandı.
Açıklamaya göre Putin ve Vucic, iki dost halk arasındaki geleneksel yakınlık bağları temelinde Rusya ve Sırbistan arasındaki stratejik ortaklığı devamlı olarak güçlendirme niyetlerini bir kez daha teyit etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
Ukrayna krizi
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