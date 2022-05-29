https://tr.sputniknews.com/20220529/putin-vucic-ile-gaz-tedarikini-ve-kosova-etrafindaki-durumu-gorustu-1056787514.html

Putin, Vucic ile gaz tedarikini ve Kosova etrafındaki durumu görüştü

Putin, Vucic ile gaz tedarikini ve Kosova etrafındaki durumu görüştü

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin'in Sırp mevkidaşı Vucic ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durumun ve Kosova'daki gelişmelerin ele... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T15:11+0300

2022-05-29T15:11+0300

2022-05-29T15:20+0300

aleksandr vucic

sırbistan

ukrayna krizi

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, “Ukrayna'daki durum ve Kosova etrafındaki gelişmeler gibi bir dizi uluslararası konuda görüş paylaşımı devam etti” ifadelerine yer verildi.‘Rusya, Sırbistan'a kesintisiz bir şekilde gaz tedarikine devam edecek’Liderlerinin gündeme getirdiği diğer bir konunun gaz tedariki olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Putin ve Sırp mevkidaşının Rusya’nın Sırbistan'a kesintisiz bir şekilde gaz tedarikine devam edeceği konusunda anlaştıkları vurgulandı.Açıklamaya göre Putin ve Vucic, iki dost halk arasındaki geleneksel yakınlık bağları temelinde Rusya ve Sırbistan arasındaki stratejik ortaklığı devamlı olarak güçlendirme niyetlerini bir kez daha teyit etti.

https://tr.sputniknews.com/20220525/vucic-rusyaya-yonelik-yaptirim-uygulamamiz--su-anda-mumkun-degil-1056683275.html

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aleksandr vucic, sırbistan