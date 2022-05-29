https://tr.sputniknews.com/20220529/real-madrid-sampiyonlar-ligi-sampiyonu-oldu-1056776271.html
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T00:35+0300
2022-05-29T00:35+0300
2022-05-29T00:53+0300
real madrid
son dakika
uefa şampiyonlar ligi
spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056776550_0:21:921:539_1920x0_80_0_0_7640c6fad0e1c3e918606b4d34059f88.jpg
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid, 14. kez kupayı müzesine götürüyor. Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 1️5 golle 2021-2022 sezonunun gol kralı oldu.Şampiyonluk sonrası Real Madrid'in Twitter paylaşımı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056776550_86:0:833:560_1920x0_80_0_0_e978644f93ce5ae98698255538c83a4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
real madrid, son dakika, uefa şampiyonlar ligi
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid
00:35 29.05.2022 (güncellendi: 00:53 29.05.2022) Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid, 14. kez kupayı müzesine götürüyor. Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 1️5 golle 2021-2022 sezonunun gol kralı oldu.
Şampiyonluk sonrası Real Madrid'in Twitter paylaşımı: