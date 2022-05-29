https://tr.sputniknews.com/20220529/rus-petrolune-toptan-yasagi-abnin-gozu-yemedi-ambargo-denizden-sevk-edilen-petrolden-baslayacak-1056791443.html

Rus petrolüne toptan yasağı AB'nin gözü yemedi: Ambargo, denizden sevk edilen petrolden başlayacak

Rus petrolüne toptan yasağı AB'nin gözü yemedi: Ambargo, denizden sevk edilen petrolden başlayacak

AB'nin hem yasama sürecini başlatan hem de yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Rus petrolüne tümden ambargo teklifini, çoğu üye ülkenin reddetmesinin... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T20:51+0300

2022-05-29T20:51+0300

2022-05-29T21:01+0300

ukrayna krizi

rusya

petrol

ambargo

yaptırım

ab

avrupa komisyonu

ursula von der leyen

macaristan

tanker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1051839646_32:0:1031:562_1920x0_80_0_0_e36a4640a861c18a74a12da1dd45371b.jpg

Rusya yaptırımları yüzünden yükselen enerji ve gıda fiyatlarının körüklediği enflasyonla başı dertteki Avrupa ülkeleri açısından Rusya petrolü ve gazına ambargo sanayinin ve ekonominin durması anlamına gelirken, Avrupa Komisyonu'nun Rus petrolüne tümden ambargo teklifi rağbet görmedi. Bunun üzerine teklifini revize eden Komisyon'un bu kez ilkin Rusya'nın deniz yoluyla tedarik ettiği ham petrole yasak getirilmesini önerdiği belirtildi.Boru hatları şimdilik muafABD merkezli Bloomberg'in konudan haberdar kaynaklara dayandırdığına göre, Komisyon, Rus petrolü ambargosunun deniz yoluyla sevk edilen petrolden başlamasını, boru hatlarından gelen petrolün sonraki aşamaya bırakılmasını teklif etti. Revize edilen teklif, üye ülke hükümetlerine gönderildi. Druzhba hattı kritik önemdeBuna göre Rusya'yı Ukrayna, Beyaz Rusya, Polonya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Almanya'ya bağlayan Druzhba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatı, Rus petrolüne ambargodan şimdilik muaf tutulacak. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri zordaBunun özellikle Rus petrolü ve gazına ambargoya karşı çıkan ve AB'nin 6. Rusya yaptırımları paketini çıkarmasını engelleyen Macaristan'ı teskin etmeye ve Budapeşte'ye Rus petrolünün ikamesini bulması için zaman tanımaya yönelik olduğu belirtildi. Petrol ithalatının çoğunu Rusya'dan yapan Macaristan'da Orban hükümeti, Rus petrolüne tümden ambargoyu 'atom bombası' diye nitelemişti. Deniz bağlantısı olmayan ülkelerden Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da itirazlarını dile getirmişti. Zira Druzhba boru hattından alınan günlük 800 bin varil petrole alternatif bulmak çok zor. Üçüncü ülkelere yeniden ihraç etmeye kısıtlamaTeklife göre tüm AB ülkeleri, tanker gemileriyle teslim edilen Rus ham petrolünden 6 ay içinde ve rafine edilmiş petrol ürünlerinden 8 ay içinde vazgeçecek. Rus boru hattı petrolünün diğer üye ülkelere veya üçüncü ülkelere yeniden ihraç edilmesi de kısıtlanacak. 'Rusya'nın daha da fazla petrol satmasına yol açmamak için'Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen, bu hafta MSNBC'ye demecinde, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in AB'ye satmadığı petrolü dünya pazarına götürüp fiyatları artırabileceği ve daha da pahalıya satabileceği, böylece savaş için sandıklarını doldurabileceği' gerekçesiyle Rus petrolüne derhal tümden ambargo uygulayamayacaklarını söyledi. Von der Leyen, Rus petrolü ve gazına bağımlılıktan geri dönmemek üzere tümden çıkışın AB'nin başlıca uzun vadeli hedefi olduğunu belirtti:“Zamana yayarak yaptığımız şey, Rus fosil yakıtlarına genel bağımlılıktan kurtulmak ve bir daha asla geri dönmemek… Putin'in başardığı bir şey varsa, o da en iyi müşterisini kaybetmesi ve Avrupa'nın bir daha asla geri gelmeyecek olması ve bizi yenilenebilir enerji yönüne itmesidir ki, bu da iyi bir şey."

https://tr.sputniknews.com/20220512/wsj-rusya-yaptirimlari-yuzunden-enerji-fiyatlarinin-sahlanisi-altinda-avrupa-ekonomileri-catirdiyor-1056322367.html

https://tr.sputniknews.com/20220524/macaristan-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-desteklemeyecek-1056644426.html

https://tr.sputniknews.com/20220516/borrell-ab-disisleri-bakanlari-ukraynaya-500-milyon-euroluk-askeri-yardimi-onayladi-1056421519.html

https://tr.sputniknews.com/20220523/polonyanin-norvec-ukrayna-krizinden-gelen-petrol-krini-paylassin-talebi-osloyu-karistirdi-1056599486.html

https://tr.sputniknews.com/20220519/cin-rusyadan-ucuz-petrol-almayi-hedefliyor-1056512338.html

rusya

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, petrol, ambargo, yaptırım, ab, avrupa komisyonu, ursula von der leyen, macaristan, tanker, petrol boru hattı