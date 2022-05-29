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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220529/rus-petrolune-toptan-yasagi-abnin-gozu-yemedi-ambargo-denizden-sevk-edilen-petrolden-baslayacak-1056791443.html
Rus petrolüne toptan yasağı AB'nin gözü yemedi: Ambargo, denizden sevk edilen petrolden başlayacak
Rus petrolüne toptan yasağı AB'nin gözü yemedi: Ambargo, denizden sevk edilen petrolden başlayacak
AB'nin hem yasama sürecini başlatan hem de yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Rus petrolüne tümden ambargo teklifini, çoğu üye ülkenin reddetmesinin... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T20:51+0300
2022-05-29T21:01+0300
ukrayna krizi
rusya
petrol
ambargo
yaptırım
ab
avrupa komisyonu
ursula von der leyen
macaristan
tanker
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Rusya yaptırımları yüzünden yükselen enerji ve gıda fiyatlarının körüklediği enflasyonla başı dertteki Avrupa ülkeleri açısından Rusya petrolü ve gazına ambargo sanayinin ve ekonominin durması anlamına gelirken, Avrupa Komisyonu'nun Rus petrolüne tümden ambargo teklifi rağbet görmedi. Bunun üzerine teklifini revize eden Komisyon'un bu kez ilkin Rusya'nın deniz yoluyla tedarik ettiği ham petrole yasak getirilmesini önerdiği belirtildi.Boru hatları şimdilik muafABD merkezli Bloomberg'in konudan haberdar kaynaklara dayandırdığına göre, Komisyon, Rus petrolü ambargosunun deniz yoluyla sevk edilen petrolden başlamasını, boru hatlarından gelen petrolün sonraki aşamaya bırakılmasını teklif etti. Revize edilen teklif, üye ülke hükümetlerine gönderildi. Druzhba hattı kritik önemdeBuna göre Rusya'yı Ukrayna, Beyaz Rusya, Polonya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Almanya'ya bağlayan Druzhba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatı, Rus petrolüne ambargodan şimdilik muaf tutulacak. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri zordaBunun özellikle Rus petrolü ve gazına ambargoya karşı çıkan ve AB'nin 6. Rusya yaptırımları paketini çıkarmasını engelleyen Macaristan'ı teskin etmeye ve Budapeşte'ye Rus petrolünün ikamesini bulması için zaman tanımaya yönelik olduğu belirtildi. Petrol ithalatının çoğunu Rusya'dan yapan Macaristan'da Orban hükümeti, Rus petrolüne tümden ambargoyu 'atom bombası' diye nitelemişti. Deniz bağlantısı olmayan ülkelerden Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da itirazlarını dile getirmişti. Zira Druzhba boru hattından alınan günlük 800 bin varil petrole alternatif bulmak çok zor. Üçüncü ülkelere yeniden ihraç etmeye kısıtlamaTeklife göre tüm AB ülkeleri, tanker gemileriyle teslim edilen Rus ham petrolünden 6 ay içinde ve rafine edilmiş petrol ürünlerinden 8 ay içinde vazgeçecek. Rus boru hattı petrolünün diğer üye ülkelere veya üçüncü ülkelere yeniden ihraç edilmesi de kısıtlanacak. 'Rusya'nın daha da fazla petrol satmasına yol açmamak için'Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen, bu hafta MSNBC'ye demecinde, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in AB'ye satmadığı petrolü dünya pazarına götürüp fiyatları artırabileceği ve daha da pahalıya satabileceği, böylece savaş için sandıklarını doldurabileceği' gerekçesiyle Rus petrolüne derhal tümden ambargo uygulayamayacaklarını söyledi. Von der Leyen, Rus petrolü ve gazına bağımlılıktan geri dönmemek üzere tümden çıkışın AB'nin başlıca uzun vadeli hedefi olduğunu belirtti:“Zamana yayarak yaptığımız şey, Rus fosil yakıtlarına genel bağımlılıktan kurtulmak ve bir daha asla geri dönmemek… Putin'in başardığı bir şey varsa, o da en iyi müşterisini kaybetmesi ve Avrupa'nın bir daha asla geri gelmeyecek olması ve bizi yenilenebilir enerji yönüne itmesidir ki, bu da iyi bir şey."
https://tr.sputniknews.com/20220512/wsj-rusya-yaptirimlari-yuzunden-enerji-fiyatlarinin-sahlanisi-altinda-avrupa-ekonomileri-catirdiyor-1056322367.html
https://tr.sputniknews.com/20220524/macaristan-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-desteklemeyecek-1056644426.html
https://tr.sputniknews.com/20220516/borrell-ab-disisleri-bakanlari-ukraynaya-500-milyon-euroluk-askeri-yardimi-onayladi-1056421519.html
https://tr.sputniknews.com/20220523/polonyanin-norvec-ukrayna-krizinden-gelen-petrol-krini-paylassin-talebi-osloyu-karistirdi-1056599486.html
https://tr.sputniknews.com/20220519/cin-rusyadan-ucuz-petrol-almayi-hedefliyor-1056512338.html
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rusya, petrol, ambargo, yaptırım, ab, avrupa komisyonu, ursula von der leyen, macaristan, tanker, petrol boru hattı

Rus petrolüne toptan yasağı AB'nin gözü yemedi: Ambargo, denizden sevk edilen petrolden başlayacak

20:51 29.05.2022 (güncellendi: 21:01 29.05.2022)
© DHAGlard-2 adlı Rus kimyasal tanker gemisi
Glard-2 adlı Rus kimyasal tanker gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© DHA
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AB'nin hem yasama sürecini başlatan hem de yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Rus petrolüne tümden ambargo teklifini, çoğu üye ülkenin reddetmesinin ardından revize etti. Buna göre ilk etapta Rusya'nın deniz yoluyla tedarik ettiği ham petrole yasak getirilmesi önerildi.
Rusya yaptırımları yüzünden yükselen enerji ve gıda fiyatlarının körüklediği enflasyonla başı dertteki Avrupa ülkeleri açısından Rusya petrolü ve gazına ambargo sanayinin ve ekonominin durması anlamına gelirken, Avrupa Komisyonu'nun Rus petrolüne tümden ambargo teklifi rağbet görmedi. Bunun üzerine teklifini revize eden Komisyon'un bu kez ilkin Rusya'nın deniz yoluyla tedarik ettiği ham petrole yasak getirilmesini önerdiği belirtildi.

Boru hatları şimdilik muaf

ABD merkezli Bloomberg'in konudan haberdar kaynaklara dayandırdığına göre, Komisyon, Rus petrolü ambargosunun deniz yoluyla sevk edilen petrolden başlamasını, boru hatlarından gelen petrolün sonraki aşamaya bırakılmasını teklif etti. Revize edilen teklif, üye ülke hükümetlerine gönderildi.
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
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WSJ: Rusya yaptırımları yüzünden enerji fiyatlarının şahlanışı altında Avrupa ekonomileri çatırdıyor
12 Mayıs, 23:40

Druzhba hattı kritik önemde

Buna göre Rusya'yı Ukrayna, Beyaz Rusya, Polonya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Almanya'ya bağlayan Druzhba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatı, Rus petrolüne ambargodan şimdilik muaf tutulacak.

Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri zorda

Bunun özellikle Rus petrolü ve gazına ambargoya karşı çıkan ve AB'nin 6. Rusya yaptırımları paketini çıkarmasını engelleyen Macaristan'ı teskin etmeye ve Budapeşte'ye Rus petrolünün ikamesini bulması için zaman tanımaya yönelik olduğu belirtildi.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
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Macaristan, AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini desteklemeyecek
24 Mayıs, 21:03
Petrol ithalatının çoğunu Rusya'dan yapan Macaristan'da Orban hükümeti, Rus petrolüne tümden ambargoyu 'atom bombası' diye nitelemişti. Deniz bağlantısı olmayan ülkelerden Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da itirazlarını dile getirmişti. Zira Druzhba boru hattından alınan günlük 800 bin varil petrole alternatif bulmak çok zor.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
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AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'ya yönelik petrol yaptırımında anlaşamadık
16 Mayıs, 21:38

Üçüncü ülkelere yeniden ihraç etmeye kısıtlama

Teklife göre tüm AB ülkeleri, tanker gemileriyle teslim edilen Rus ham petrolünden 6 ay içinde ve rafine edilmiş petrol ürünlerinden 8 ay içinde vazgeçecek. Rus boru hattı petrolünün diğer üye ülkelere veya üçüncü ülkelere yeniden ihraç edilmesi de kısıtlanacak.
Norveç bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
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Polonya'nın 'Norveç, Ukrayna krizinden gelen petrol kârını paylaşsın' talebi Oslo'yu karıştırdı
23 Mayıs, 16:17

'Rusya'nın daha da fazla petrol satmasına yol açmamak için'

Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen, bu hafta MSNBC'ye demecinde, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in AB'ye satmadığı petrolü dünya pazarına götürüp fiyatları artırabileceği ve daha da pahalıya satabileceği, böylece savaş için sandıklarını doldurabileceği' gerekçesiyle Rus petrolüne derhal tümden ambargo uygulayamayacaklarını söyledi. Von der Leyen, Rus petrolü ve gazına bağımlılıktan geri dönmemek üzere tümden çıkışın AB'nin başlıca uzun vadeli hedefi olduğunu belirtti:
“Zamana yayarak yaptığımız şey, Rus fosil yakıtlarına genel bağımlılıktan kurtulmak ve bir daha asla geri dönmemek… Putin'in başardığı bir şey varsa, o da en iyi müşterisini kaybetmesi ve Avrupa'nın bir daha asla geri gelmeyecek olması ve bizi yenilenebilir enerji yönüne itmesidir ki, bu da iyi bir şey."
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
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Çin, Rusya'dan ucuz petrol almayı hedefliyor
19 Mayıs, 18:27
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